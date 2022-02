Używasz wersji testowych Windows 11? Tej aktualizacji nie instaluj

Pozostaje mieć nadzieję, że wszelkie problemy zostaną naprawione przed powszechnym wprowadzeniem aktualizacji.

Uczestnicy programu Windows Insider dostają aktualizację przed wszystkimi, jednakże należy liczyć się z możliwością ich wadliwego działania. I to w porządku, jednak ostatnio wypuszczona poprawka o nazwie KB5010414 to problemy takie, że lepiej ją sobie odpuścić. A co mianowicie robi? Po jej wprowadzeniu procesor zostaje przeładowany, co prowadzi nie tylko do znacznego spadku wydajności, ale także fizycznego rozgrzania. A jak wiemy - zbyt długa temperatura przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie tego najważniejszego w maszynie podzespołu.

Na tym jednak nie koniec - kolejny defektem po wprowadzeniu KB5010414 są problemy z obsługą drukarek. Trudno w tej chwili ustalić, czy wszystkich, czy tylko konkretnej marki, a może tylko w przypadku połączenia konkretnego rodzaju? Tak czy owak problem jest na tyle powszechny, że Microsoft potwierdził jego istnienie (podobnie jak zły wpływ aktualizacji na procesor). Do wydania kolejnej aktualizacji dla wszystkich zostały jeszcze dwa tygodnie - pozostaje mieć nadzieję, że Producent zdoła wprowadzić niezbędne zmiany do tego, aby użytkownicy Windows 11 nie mieli nieprzyjemnych zaskoczeń.

