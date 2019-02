VLC Media Player 4 przyniesie wsparcie dla VR

Nowa wersja popularnego odtwarzacza VLC Media Player, oznaczona numerem 4.0, przyniesie szereg nowych funkcji, w tym wsparcie dla VR i lepsze odtwarzanie materiałów wideo 360°.

Jean-Baptiste Kempf to człowiek odpowiedzialny za rozwój odtwarzacza VLC. Zdradził kilka szczegółów odnośnie następnej jego wersji - czyli 4.0. Jej nazwa kodowa to Otto Chriek (jest to występujący w powieściach Terry'ego Pratchetta wampir-abstynent, pracujący jako fotograf pierwszej azety Ankh-Morpok; nawiązuje to do tradycji nazywania każdej kolejnej wersji imieniem jakiejś postaci ze Świata Dysku - poprzednia nazwa kodowa to Havelok Vetinari). Czego można spodziewać się w nowym odtwarzaczu? Przede wszystkim nowej architektury wyjścia wideo, dzięki której będzie on wspierał materiały 3D i VR. Dodatkowo pojawią się poprawki mające umożliwić lepsze odtwarzanie materiałów wideo 360°. Wszystko to dzięki wsparciu Open-HMD dla okularów VR, takich jak HTC Vive i Oculus Rift. Dzięki niemu mają również lepiej prezentować się klipy HDR.

Zmieni się interfejs użytkownika, zwłaszcza dla edycji dedykowanej systemom Linux. Dojdą nowe funkcje, a także usprawnienia, ponieważ VLC 4.0 jest lepiej zaadaptowany do Gnome i KDE. Serwer wyświetlania Wayland powinien wspierać tak samo dobrze VLC, jak X11. Od tej edycji VLC odcina się od starszych systemów - z listy obsługiwanych odpadają XP i Vista, Android 4.1 oraz iOS poniżej 8.2. Obsługiwane systemy Linux będą musiały wspierać Open-GL.

Jak podaje VLC, wersji 3.0.4 używało ponad 200 milionów osób. Ostatnia jak dotąd edycja nosi numer 3.0.6 i można ją pobrać z naszego serwera.

Kliknij tutaj, aby pobrać VLC Media Player 3.0.6 w wersji 32-bit

Kliknij tutaj, aby pobrać VLC Media Player 3.0.6 w wersji 64-bit