VPN - jak działa?

VPN skrót od " virtual private network". Jest to sposób na zachowanie pełnej anonimowości podczas aktywności w internecie. Jak właściwie działa to rozwiązanie? Oto, co warto wiedzieć na ten temat.

VPN czyli virtual private network

Sieci VPN w ostatnich latach przeżywają swój rozkwit. Ich początków należy szukać w rozwiązaniach dla firm, które powstały w okresie kształtowania się współcześnie nam znanego internetu. Służyły one do dostępu pracownikom do wewnętrznych sieci firmowych, gdzie mogli wymieniać się danymi różnego rodzaju. I w zasadzie to się nie zmieniło - VPN nadal służy tysiącom firm do codziennego funkcjonowania (w tym i nam!), jednak ten sposób łączenia się z internetem staje coraz bardziej popularny wśród użytkowników prywatnych. Jest to z kolei spowodowane coraz większą liczbą ograniczeń, cenzury oraz blokad, jakie nakładają zarówno rządy państw, jak i same serwisy internetowe na użytkowników. Nie bez znaczenia jest również fakt, że z roku na rok wzrasta liczba elementów szpiegujących internautów. Jeśli więc chce zachować się anonimowość w sieci, wówczas VPN wydaje być idealnym rozwiązaniem. Ponadto złodziejom tożsamości i innym cyberprzestępcom znacznie trudniej zaszkodzić komuś, kto łączy się z internetem poprzez serwer VPN.

Jak to działa? Mówiąc obrazowo i nie-technicznie: klient VPN zainstalowany na komputerze/laptopie/smartfonie użytkownika w momencie uruchomienia tworzy tzw. tunel VPN, prowadzący do serwera (może on znajdować się gdziekolwiek na świecie), z którego dopiero "wchodzi się" do internetu pod zmienionym IP. Urządzenia używające tego samego serwera mają niejako to samo wejście do sieci, więc dostawca internetu ani program szpiegujący nie mają żadnej możliwości sprawdzenia, co dana osoba dalej robi - jest ona poza zasięgiem ich możliwości gromadzenia danych. Jak wskazuje to sama nazwa - tworzy się wówczas wirtualna sieć prywatna. Wróćmy do tunelu. Podczas łączenia się z jakąkolwiek witryną w sieci, komputer użytkownika wymienia z nią dane. Tunel sprawia, że wysyłane pakiety są szyfrowane w locie i nawet jeśli ktokolwiek by je przejął - nie będzie mieć z nich żadnego pożytku. Bez odpowiednich metod deszyfracji są to wyłącznie nic nie mówiące dane, a nie trzeba chyba dodawać, że klucze do szyfru nie są dostępne?

Sieci VPN - jak działają?

Zamiast opisywać czysto teoretycznie budowę i działanie VPN, posłużymy się kilkoma praktycznymi przykładami tego typu rozwiązań od cieszących się uznaniem i zaufaniem użytkowników dostawców sieci VPN.

NordVPN to jeden z dostawców płatnych rozwiązań VPN. Do szyfrowania ruchu używa algorytmu AES 256-bit, który stosowany był przez rząd USA i jego NSA (Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego) do ukrywania istotnych informacji wagi państwowej. Obecnie jest to często spotykany rodzaj szyfrowania, który znajdziemy m.in. w oprogramowaniu podzespołów, aplikacjach i ruterach. Podczas łączenia się z NordVPN automatycznie wybierany jest protokół szyfrowania, bazowany m.n. na szybkości łącza użytkownika. Protokoły te to:

IKEv2/IPsec - oferuje wysoki poziom algorytmów szyfrujących z dodatkiem NGE. NGE, czyli Next Generation Encryption to algorytmy jeszcze wyższego poziomu, które mają stać się powszechne w ciągu najbliższej dekady.

OpenVPN - pakiet oprogramowania, używający biblioteki OpenSSL oraz protokołów SSLv3/TLSv w celu tworzenia bezpiecznych połączeń (czyli szyfrowania danych oraz kanałów kontrolnych.

Ciekawym rozwiązaniem oferowanym przez NordVPN jest podwójne VPN. Oznacza to, że użytkownik łączy się z pierwszym serwerem VPN, który przekierowuje ruch do kolejnego serwera i dopiero wówczas dociera się do wybranego miejsca w sieci. Zabieg taki nie wpływa w żaden sposób na szybkość wymiany danych, a daje dodatkową ochronę tożsamości w sieci - każdy serwer zmienia IP użytkownika, więc jest ono podwójnie zamaskowane. Mało tego, każde z dostępnych IP jest współdzielone z setkami innych użytkowników z całego świata, więc odkrycie przez kogoś prawdziwego jest rzeczą możliwą tylko teoretycznie.

CyberGhost dostarcza sieć VPN zarówno w wersji płatnej, jak i darmowej. Pomiędzy urządzeniem użytkownika a jednym z serwerów jest budowany zaszyfrowany tunel. Do jego stworzenia używane jest oprogramowanie, którego nie można przechwycić. Podobnie jak i w poprzednim przypadku, także i tutaj zastosowano dla bezpieczeństwa mocne szyfrowanie AES 256-bit. Odpowiedzialne za nie protokoły to:

OpenVPN - pakiet oprogramowania, używający biblioteki OpenSSL oraz protokołów SSLv3/TLSv w celu tworzenia bezpiecznych połączeń (czyli szyfrowania danych oraz kanałów kontrolnych.

L2TP-IPsec - protokół Layer 2 Tunnel z pakietem IPsec do szyfrowania danych przed transmisją.

- protokół z pakietem do szyfrowania danych przed transmisją. PPTP - Point-to-Point Tunneling, zapewnia bezpieczeństwo za pomocą różnych metoda uwierzytelniania (np, MS_CHAP v2).

Interfejs CyberGhost

Dodatkową zaletą CyberGhost jest blokada szkodliwego oprogramowania. Weryfikuje ona URL strony internetowej, na którą chce się wejść, aby sprawdzić, czy jest ona bezpieczna. Serwer dostawcy sprawdza to na podstawie publicznej bazy danych odtworzonej we własnym środowisku, co pozwala kontrolować anonimowość.

Private Internet Access to płatna sieć VPN, która korzysta z takich samych protokołów szyfrowania jak CyberGhost. Ponadto dzięki wbudowaniu zaawansowanej zapory ogniowej oraz funkcjom filtrowania Projekt Netfilter, nigdy nie otrzymasz żadnego niechcianego połączenia w swoim komputerze lub smartfonie. To oprogramowanie filtrujące serwer zapewnia maksymalną wydajność i nie dopuszcza żadnych intruzów internetowych. Do działania tego VPN używane są serwery proxy SOCKS5.

Zaawansowana konfiguracja Private Internet Access

Jak widać po wymienionych przykładach, anonimowe łączenie się z sieciąjest możliwe na co najmniej kilka sposobów. Jeśli więc zależy Ci na prywatności, dostępie do zablokowanych dla użytkowników serwisów oraz bezpiecznej wymianie danej, virtual private network będzie dla Ciebie rozwiązaniem idealnym!