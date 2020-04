VPS: funkcjonalność serwera dedykowanego w cenie hostingu współdzielonego

Współczesne usługi VPS garściami czerpią z zalet wirtualizacji w zakresie szybkiego powoływania kolejnych serwerów do życia czy możliwości uchwycenia stanu dysku w migawce (snapshot). Tam, gdzie hosting współdzielony nie wystarcza, a serwer dedykowany to często zbyt duży kaliber pod małe i średnie projekty, niszę wypełniają serwery VPS. Doskonała relacja między wydajnością i funkcjonalnością, a relatywnie niską ceną, to najbardziej ogólne z wielu drobnych przymiotów tej formy hostingu.

Zdjęcie: Christina @ wocintechchat.com/Unsplash

Spis treści