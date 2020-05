Vader Immortal: A Star Wars VR Series zmierza na PlayStation 4

Studio ILMxLAB zapowiedziało, że gra Vader Immortal: A Star Wars VR Series - dostępna do tej pory wyłącznie na platformie Oculus, zadebiutuje niebawem również na PlayStation 4.

Z okazji "Dnia Gwiezdnych wojen" w internecie pojawiło mnóstwo wiadomości powiązanych z kultowym już uniwersum. Na sympatyków marki czeka dzisiaj mnóstwo promocji i ciekawych wydarzeń. Ten wyjątkowy dzień postanowiło wykorzystać również studio ILMxLAB, które właśnie zapowiedziało Vader Immortal: A Star Wars VR Series na konsolę PlayStation 4.

Produkcja ILMxLAB była do tej pory dostępna jedynie dla posiadaczy gogli VR z rodziny Oculus. Jak ujawnił Mark Miller - producent wykonawczy gry, już tego lata Vader Immortal: A Star Wars VR Series trafi również na konsolę PlayStation 4 z goglami PSVR. Co istotne, będzie to wydanie kompletne, w którego skład wejdą: wszystkie trzy epizody oraz specjalne misje treningowe dla największych sympatyków walk na miecze świetlne.

Historia opowiedziana w grze została umiejscowiona pomiędzy wydarzeniami przedstawionymi w filmowych epizodach III i IV i powstała specjalnie na jej potrzeby. Gracze trafiają na planetę Mustafar gdzie muszą dostać się do twierdzy Dartha Vadera. Całość zabawy obserwujemy z widoku pierwszej osoby. Do naszej dyspozycji, oprócz mieczy świetlnych, oddano również umiejętności związane z Mocą, jak np. przyciąganie do siebie przeciwników.

Swojej radości z dzisiejszej zapowiedzi nie kryli twórcy gry:

Dzisiaj z radością informuję, że Vader Immortal: A Star Wars VR Series pojawi się na PlayStation VR jeszcze tego lata, a seria będzie dostępna jako kompletne wydanie, w skład którego wejdą: wszystkie trzy odcinki oraz tryb Dojo. Po raz pierwszy będą one dostępne do kupienia razem. - Mark Miller, studio ILMxLAB

Vader Immortal: A Star Wars VR Series trafi na PS4 już latem tego roku. Możliwe, że w podobnym okresie do na sprzęcie Sony zadebiutuje inna ciekawa gra VR - The Walking Dead: Saints & Sinners.

źródło: wccftech.com