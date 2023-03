Valheim - o co tyle hałasu? Czym jest hit z Xbox Game Pass?

Do usługi Xbox Game Pass trafiła długo wyczekiwana gra Valheim. Czym ona właściwie jest?

Valheim to gra, która na rynku pojawiła się nagle. Równie szybko jak trafiła na pierwsze platformy, zdobyła ogromną popularność. Co ciekawe, swojego czasu nie wyróżniała się niczym szczególnym na tle konkurencji. O dziwo, równie mocno co chwalona, była także krytykowana. Przede wszystkim zebrało się za sporo błędów oraz temu, że studio odpowiedzialne za produkcję po tak dużym sukcesie spoczęło na laurach i przez długi czas właściwie niezbyt obchodził ich los produkcji. Mimo tego, w dwa lata od premiery gra rozeszła się w nakładzie ponad 10 milionów kopii.

Za sukces może być odpowiedzialny przede wszystkim klimat, szczególnie podczas rozgrywki kooperacyjnej, która jest sercem i najmocniejszym punktem gry.

Teraz, do świata nordyckiej mitologii może wkroczyć kolejna, potężna dawka graczy za sprawą dodania jej do biblioteki Xbox Game Pass. Czym w takim razie jest Valheim?

Fabuła

Opowieść przedstawiona w Valheim od razu kojarzy się z mitologią nordycką. Gracz trafia do tytułowego dziesiątego świata. To miejsce jednak zostało stworzone przez deweloperów na potrzeby gry. Nie jest on częścią oryginalnej mitologii ludów północy. Do Valheim trafiają wojownicy, którzy chcą udowodnić, że są godni swojego miejsca w Valhalli. Aby tego dokonać, muszą przemierzyć tę krainę, stawiając czoła zamieszkującym ją bestiom. Co ważne, warstwa fabularna jest tylko swego rodzaju pretekstem dla samej rozgrywki.

Jak się w to gra?

Valheim to typowa gra survivalowa. Nasza postać trafia do tytułowego świata i od tej pory musi radzić sobie samemu. W początkowej lokacji jest stosunkowo bezpiecznie. Jednak coś za coś. Nie ma tutaj też zbyt wielu surowców, które są nam niezbędne do przeżycia. Będziemy z nich korzystać do produkcji broni, pancerzy, budynków czy też wytwarzania pożywienia dla naszej postaci. Zmusza nas to do wędrowania coraz dalej. Tam jednak też napotkamy na silniejszych przeciwników, którym musimy stawić czoła. Natrafimy nie tylko na dzikie zwierzęta, ale także krwiożercze, mityczne bestie. Jeśli chodzi o arsenał, do dyspozycji będziemy mieć różnorodne rodzaje broni białej, ale także dystansowej, w postaci łuków.

Niezwykle ważnym elementem rozgrywki jest sama eksploracja. Twórcy oddają nam do dyspozycji duże tereny, które możemy zwiedzać pieszo. Jak łatwo skojarzyć, będą to przede wszystkim mroczne i gęste lasy, ośnieżone szczyty gór czy zdradliwe bagna. W pewnym momencie dotrzemy też do brzegu morza. Wtedy nie pozostaje nam nic innego, jak budowa łodzi, która pozwoli nam na dostanie się na inne lądy.

Valheim to jednak nie tylko walka i eksploracja. W pewnym momencie będziemy musieli zadbać także o bezpiecznie schronienie dla naszego bohatera i jego ewentualnych towarzyszy.

Całość rozgrywki obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Niewątpliwie dodanie gry do biblioteki Xbox Game Pass doprowadzi do napływu ogromnej liczby nowych graczy. Być może skłoni to twórców do rozbudowania produkcji i zadbania o nią w nieco lepszy i bardziej przemyślany sposób.