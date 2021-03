Valheim - odkrycie 2021 roku z kolejnym rekordem

Choć Valheim zadebiutował zaledwie miesiąc temu, to już zdążyło osiągnąć status jednej z najpopularniejszych gier na rynku.

Valheim to debiutanckie dzieło studia Iron Gate, które jest połączeniem gry RPG akcji i survivalu. Gracze przenoszą się do fantastycznej krainy inspirowanej nordycką mitologią, w której to muszą za wszelką cenę przeżyć. Musimy zatem zadbać o pokarm, odpowiednie wyposażenia, a także "dach nad głową". Tą niepozorną produkcję już teraz możemy nazwać największym "growym" odkryciem 2021 roku. Valheim zadebiutowało na platformie Steam 2 lutego i już zdążyło przyciągnąć do siebie 5 milionów graczy! Przy czym warto podkreślić, że jest to płatana gra, a w dodatku dostępna na razie jedynie w formie wczesnego dostępu.

Nie zraziło to jednak graczy, którzy masowo wręcz dołączają do Valheim. Tylko w ostatnim tygodniu do produkcji dołączył kolejny milion użytkowników. Co więcej, gra osiągnęła również inny rekord Steam, a mianowicie w jednym momencie w dzieło Iron Gate bawiło się ponad 0,5 miliona graczy. Pozwoliło to na wyprzedzenie m.in DOTA 2.

Richard Svensson - CEO Iron Gate, podziękował za zaufanie jakim debiutanckie dzieło jego zespołu obdarzyli gracze - "Dziękujemy wszystkim. Wasz odzew jest niesamowity i jesteśmy podekscytowani możliwością dalszego ulepszania gry, jak również dodawania wszystkiego, do czego zmusza nas Odyn!"

Na temat sukcesu Valheim wypowiedział się również Albert Safstrom, dyrektor generalny wydawcy gry - firmy Coffee Stain:

Pięć milionów sprzedanych egzemplarzy to ogromny sukces dla każdej gry, a osiągnięcie go w ciągu czterech tygodni jest niezwykłe. Jesteśmy niesamowicie dumni, że możemy być u boku Iron Gate, gdy kontynuują tworzenie historii z Valheim, i my również nie możemy się doczekać aktualizacji Hearth and Home.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, to zachęcamy was do wypróbowania Valheim. Produkcję możecie nabyć m.in. tutaj.

