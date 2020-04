Valorant - Już dziś startują testy strzelanki od Riot Games, sprawdź jak się do nich dostać

Twórcy League of Legends uruchomili dzisiaj serwery gry Valorant, która zapowiada się na następce przebojowego Counter-Strike. Przy okazji, Riot Games zaprasza do udziału w testach dziesiątki tysięcy nowych graczy.

Dzisiaj o godzinie 14:00 wystartowały oficjalnie beta testy Valorant, czyli drużynowej, taktycznej strzelanki od Riot Games. Choć dostępność do bety jest mocno ograniczona, to obecnie macie najlepszą okazję na wejście do gry. W jaki sposób?

Podobnie jak miało to miejsce w miniony weekend, aby uzyskać dostęp do testów Valorant musicie połączyć swoje konta Riot i Twitch. Następnie musicie śledzić transmisje z rozgrywki w Valorant na platformie Twitch. Tam możecie otrzymać specjalnego "dropa", który zapewni wam udział w testach gry. Pamiętajcie jednak, że musicie oglądać stream tylko akredytowanych przez Riot twórców, ich listę możecie znaleźć tutaj.

Jak ujawnili sami twórcy gry, szanse na zdobycie dostępu do Valorant są dzisiaj znacznie większe niż w miniony weekend. Riot przygotował tym razem ponad 75 tysięcy kluczy.

Czym jest Valorant? Z ujawnionych dotąd materiałów wyłania nam się duchowy spadkobierca Counter-Strike'a z delikatną domieszką Overwatch. W rywalizacji biorą udział dwie drużyny, po pięć osób każda. Do dyspozycji graczy zostanie oddanych kilka zróżnicowanych postaci o unikalnych zdolnościach. Co jednak najbardziej istotne, o zwycięstwie decydować będą głównie umiejętności użytkowników i niezwykle śmiercionośna, broń palna.

Valorant będzie grą darmową, a produkcja ma się utrzymywać ze sprzedaży elementów kosmetycznych jak np. skórki broni. Premiera pełnej wersji gry powinna się odbyć w lecie tego roku, jednak wszystko się może zmienić ze względu na pandemię koronawirusa i konieczność pracy zdalnej.