Valorant - Riot Games wyda swój hit na PS4 i PS5

Valorant pojawił się na rynku w 2020 roku. Do tej pory jest dostępny tylko na PC, jednak Riot Games ma w planach rozszerzyć dostęp do gry również na innych urządzeniach.

Riot Games może się pochwalić dużą liczbą graczy Valorant. Mowa tutaj o 14 milionach użytkowników miesięcznie, co jest bardzo przyzwoitym wynikiem. Do tej pory tytuł był dostępny wyłącznie na PC, jednak Riot Games zapowiedział wydanie go także na urządzenia mobilne, który pojawi się pod nazwą Valorant Mobile. Przy okazji zasugerował, że w przyszłości gra pojawi się także na konsolach.

Po ogłoszeniu wersji mobilnej, Riot Games potwierdziło, że:

Studio przygotowuje się do rozszerzenia franczyzy, aby udostępnić Valorant większej liczbie graczy na całym świecie.

Nie wiadomo jeszcze, czy Valorant pojawi się wyłącznie na konsolach nowej generacji, czy także będzie dostępny dla użytkowników PlayStation 4. Na oficjalne informacje musimy jeszcze poczekać.

Valorant jest to sieciowa strzelanka FPP, która łączy w sobie elementy znane z Counter Strike: Global Offensive, oraz hero shotterów, takich jak Fortnite. Gracze podzieleni są na dwie drużyny i toczą pojedynki na niewielkich arenach. Bohaterowie mogą korzystać z rozmaitej broni palnej oraz umiejętności, które przypisane są indywidualnie dla każdej z postaci. Gra pojawiła się na rynku 2 czerwca 2020 roku.