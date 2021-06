Valorant - Riot rozdaje prezenty z okazji urodzin gry

Z okazji pierwszej rocznicy wydania gry Valorant, Riot Games postanowił rozdać wszystkim graczom prezenty. W ekwipunku każdego znajdzie się karta, udostępniająca karnet bojowy "Zapłon", który był dostępny w pierwszym epizodzie gry. Podczas premiery, jego wartość wynosiła 1000 punktów Valorant, czyli w przeliczeniu, około 52 zł. Obecnie wystarczy się zalogować, a będzie on dostępny z poziomu ekwipunku gracza.

In honor of VAL's first birthday, we're sending you a gift! Check your inventory for the EP 1 // IGNITION player card to commemorate one year of VALORANT. Here's to many more! pic.twitter.com/LCzl2MoeVR