Valorant - do gry trafi skórka broni za blisko 400 złotych

Studio Riot Games zaprezentowało pierwszą skórkę broni do Valorant z serii "Ultra Edition" - jej cena zwala z nóg.

Od 2 czerwca tego roku Valorant jest dostępne dla wszystkich chętnych. Drużynowa strzelanka od Riot Games to darmowa produkcja, ale twórcy muszą na niej zarabiać. Wiemy już, że do gry raczej nie trafią nowe "skórki" postaci, co innego jednak broni. Już teraz w sklepie gry można nabyć elementy do personalizacji ulubionego oręża. Twórcy gry postanowili jednak pójść krok dalej i właśnie zaprezentowali pierwszą "skórkę" z serii „Ultra Edition”.

Elderflame lub, jak kto woli - "Wieczny Płomień", to w zasadzie zestaw czterech "skinów". Choć trzeba przyznać, że wszystkie prezentują się wyjątkowo atrakcyjnie - praktycznie przemieniając posiadaną przez nas broń w żywego smoka, to ich cena może przyprawić o mały zawrót głowy. Riot Games wyceniło Elderflame na 100 dolarów, czyli w przybliżeniu niemal 400 złotych. Możliwy jest również zakup tylko jednego elementy zestawu, wówczas trzeba się liczyć z wydatkiem 25 dolarów (~ 100 zł). Całkiem sporo.

Choć oczywiste jest, że gry free-to-play muszą na siebie zarabiać poprzez mikropłatności, to wydaje się, że Riot Games troszkę przesadziło z ceną "Wiecznego Płomienia". Dla porównania, najdroższa "skórka" broni w Apex Legends to wydatek 18$ (~ 72 zł), jeszcze korzystniej prezentują się zestawy skinów w Call of Duty Warzone.

Co o tym sądzicie? Elderflame jest warte niemal 400 złotych?

