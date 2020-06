Valorant – jak poprawić swoją skuteczność? Kilka porad na dobry początek

Valorant to najnowsza produkcja studia Riot Games, które do tej pory najbardziej zasłynęło przebojowym - League of Legends. Tym razem jednak nie mamy do czynienia z MOBĄ, a z rasowym FPS-em. Valorant pozwala graczom rywalizować w starciach 5 vs 5, a rozgrywka wymusza od graczy nie tylko kreatywności, ale i niebywałej precyzji. Taktyczny charakter produkcji sprawia, że niektórzy mają poważne problemy z uzyskaniem dobrych wyników, szczególnie, jeśli wcześniej stronili od podobnych produkcji. Warto jednak dać Valorant szansę, a my mamy dla was kilka porad, które pomogą wam rozpocząć swoją przygodę z najnowszą produkcją Riot Games.

Spis treści

1. Dobrze się przygotuj

Choć wskoczenie do właściwej rozgrywki może być kuszące, to warto poświęcić trochę czasu na odpowiednia przygotowanie się do walki. Valorant to gra nastawiona na rywalizację i chcąc odnieść w niej sukces, należy dobrze poznać rządzące nią reguły. Nie wstydźcie się skorzystać z rozbudowanego samouczka, który nie tylko przedstawi wam podstawy gry, ale pozwoli dobrze zapoznać się z dostępnymi bohaterami, ich zdolnościami i poszczególnymi broniami.

2. Valorant to nie Overwatch... ani Counter Strike

Choć doświadczeni gracze FPS-ów łatwiej i szybciej odnajdą się w realiach Valorant, to nawet oni muszą „przestawić się” po przejściu do gry Riot Games. Choć produkcja ta często jest określana jako połączenie Overwatch i CS-a, to tak naprawdę nie jest ani jednym, ani drugim. Oczywiście, w Valorant znajdziemy pewne cechy charakterystyczne dla każdej ze wspomnianych produkcji, jednak to właśnie unikalne ich połączenie sprawia, że rozgrywka w Valorant jest tak świeża i wyjątkowa. Niestety, oznacza to również, że trzeba się do niej przyzwyczaić i porządnie opanować wszystkie meandry rozgrywki.

3. Biegaj tylko w ostateczności

Postacie w Valorant domyślnie poruszają się biegiem i choć mogłoby się wydawać, że to jedyny słuszny sposób na przemieszczanie się w grze, to tak nie jest. Bieg jest głośny, co powoduje, że przeciwni gracze łatwiej mogą nas zlokalizować. Co więcej, poruszając się w ten sposób spada nasza celność gdy dochodzi do bezpośredniego starcia. W Valorant większość czasu powinniście chodzić (za co domyślnie odpowiada klawisz Shift) lub „skradać się” (domyślnie klawisz CTRL). Wówczas znacznie trudniej was usłyszeć, a co za tym idzie, wykryć. Dodatkową korzyścią chodu jest zwiększona celność strzałów, choć należy pamiętać, że dotyczy to tylko kilku pierwszych kroków po rozpoczęciu strzelaniny.

4. Strzelaj precyzyjnie i w bezruchu

Valorant często określana jest jako drużynowa, taktyczna strzelanka. Bez wątpienia, ten specyficzny charakter rozgrywki podkreślany jest m.in. przez system strzelania, który promuje graczy precyzyjnych i strategicznie myślących podczas starć. Chcąc uzyskać największą precyzję strzałów w Valorant, musicie wyrobić sobie nawyk strzelania w bezruchu (szczególnie, jeśli np. przechodzicie z Overwatch). Początkowo może się to wydawać nienaturalne, ale tylko całkowite zatrzymanie postaci gwarantuje wam największą skuteczność strzałów. Warto też przyzwyczajać się do właściwego umiejscowienia celownika. Ten zawsze powinien być na wysokości głowy przeciwników. Jeśli macie z tym problem, to warto podczas przygotowania do kolejnej rundy wycelować w głowy towarzyszy i starać się utrzymywać ten poziom ustawienia celownika przez cały mecz.

4. Dobrze planuj zakupy

W Valorant każda kolejna runda jest poprzedzana „fazą kupowania”, w której to możemy wydać zebrane fundusze na broń, zdolności czy pancerz. Chcąc osiągnąć sukces w Valorant, musicie działać drużynowo, dlatego dobrze jest synchronizować swoje zakupy z działaniem całej drużyny. Gra oferuje nam intuicyjny system pingów, który pozwala zakomunikować całemu zespołowi, jakie macie plany podczas danej fazy kupowania. Czasami warto podjąć decyzję o oszczędzaniu funduszy (szczególnie po kilku gorszych rundach) tak, aby w kolejnych zaatakować rywali z pełną mocą. Pamiętajcie też, że po 12 rundzie następuje zamiana stron, więc w kilku ostatnich rundach nie warto oszczędzać funduszy. Dobrze też ustalić sobie pewnie priorytety podczas zakupów. Choć kupienie mocnej broni czy kolejnej umiejętności może być kuszące, to najważniejsze są tarcze. Na co wam nowa broń, skoro nie pożyjecie dość długo, aby się nią nacieszyć? Tarcze możecie nabyć lekkie bądź ciężkie, te drugie zapewniają oczywiście lepszą ochronę i powinny być waszym priorytetem, jednak chcąc mocno oszczędzić gotówkę, możecie być zmuszeni do kupowania tańszego, lekkiego pancerza.

5. Poznaj zdolności bohaterów

W Valorant wcielamy się w jedną z kilku dostępnych postaci, co istotne, nie różnią się one tylko wyglądem, ale przede wszystkim stylem rozgrywki i umiejętnościami. Dobrze jest zapoznać się z każdą z postaci, nawet jeśli nie macie zamiaru się w niej specjalizować. Dzięki temu poznacie mocne i słabe strony każdego z bohaterów, co ostatecznie ułatwi wam z walkę nimi. Istotne jest również, aby umiejętnie wykorzystywać zdolności wybranego przez was bohatera. Jak już podkreślaliśmy, Valorant to nie Overwatch. Specjalne ataki w grze Riot Games mają raczej zadania taktyczne i wspomagające grę bronią, a nie na odwrót. Nie spodziewajcie się zatem, że jednym przyciskiem zlikwidujecie całą przeciwną drużynę. Pamiętajcie też, aby nie wyrobić sobie błędnego nawyku używania zdolności podczas ostrej wymiany ognia. Większość zdolności w Valorant ma na tyle wolne animacje, iż użycie ich w nieodpowiednim momencie sprawia, że zamiast zyskać przewagę, jesteśmy bardziej wrażliwi na ataki rywali. Przed użyciem każdej, specjalnej zdolności należy więc upewnić się, że jesteś na bezpiecznej pozycji.

6. Bądź cierpliwy

Jak mawiają: „cierpliwość jest towarzyszką mądrości”. Tak też jest w Valorant, a chcąc poprawiać swoje umiejętności, musicie po prostu grać i się doskonalić. Kluczowa będzie także dobra znajomość dostępnych map, czy zdolności wszystkich postaci. Choć początki w Valorant mogą być trudne, to nie warto się zniechęcać. Mamy nadzieję, że tych kilka powyższych rad pomoże wam przetrwać ten trudny okres i szybciej rozwinąć umiejętności niezbędne do zdominowania pól bitew w Valorant.

W Valorant możecie obecnie zagrać tylko na PC. Podczas zabawy warto korzystać z dobrej jakości słuchawek, dzięki czemu łatwiej wykryjecie położenie rywali. My polecamy m.in. SteelSeries Arctis 7, ich ceny możecie sprawdzić poniżej.