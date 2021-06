Valorant kopiuje pomysły z Fortnite? Kontrowersje wokół nowej postaci

Po ujawnieniu nowego agenta w grze Valorant w sieci zawrzało. Chodzi o uderzające podobieństwo z kultową postacią z Fortnite.

Do sieci wypłynęły zdjęcia, które przedstawiają wygląd nowego agenta, który zmierza do Valorant. Jego nazwa to KAY/O i dość mocno wyróżnia się na tle pozostałych postaci z gry. Po tym jak został zaprezentowany, w internecie pojawiły się głosy krytyki, mówiące o tym, że twórcy za bardzo inspirowali się Fundamentem z Fortnite.

Co prawda obaj bohaterowie nie wyglądają jak jedna kropla wody, jednak posiadają kilka wspólnych cech i elementów. Postura i pancerz są uderzająco podobne. Należy jednak wziąć pod uwagę, że Epic Games wypuszcza cały czas ogromną ilość przeróżnych skórek i dodatków, przez co czasami trudno jest uniknąć "inspiracji".

Nie wiadomo jeszcze, kiedy KAY/O oficjalnie pojawi się w Valorant. Ma to nastąpić wraz z aktualizacją 3.0, czyli możemy sądzić, że nastąpi to niebawem.

Czy Waszym zdaniem obie postaci są do siebie tak bardzo podobne?

Fundament z Fortnite (źródło: YouTube/ShuffleGamer)

