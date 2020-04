Valorant może trafić na konsole PlayStation 4 i Xbox One

Najnowsza produkcja twórców League of Legends, może trafić na konsole PS4 i Xbox One oraz urządzenia mobilne.

Choć twórcy Valorant niejednokrotnie podkreślali, że obecnie skupiają się wyłącznie na PC-towej wersji gry, to jak się okazuje, nie zamykają się oni również na inne platformy.

Joe Ziegler - główny reżyser Valorant, przyznał w jednym z ostatnich wywiadów, że jego zespół aktywnie bada również inne platformy docelowe, jak konsole i urządzenia mobilne. Warto przypomnieć, że pokrywa się to z wcześniejszą wypowiedzią innego dewelopera z Riot Games - Trevora Romelskiego.

Podczas gdy badamy inne platformy, takie jak konsole i urządzenia mobilne, obecnie zespół ciężko pracuje, aby zapewnić najwyższą jakość na PC. - Joe Ziegler, Riot Games

Co to oznacza dla nas? Valorant, który już teraz wyrasta na czołowy tytuł e-sportowy, będzie przez najbliższe miesiące grą na wyłączność PC. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że podobnie jak inne marki studia, również drużynowa strzelanka trafi na inne platformy. Przypomnijmy, że już w zeszłym roku zapowiedziano mobilną odsłonę League of Legends - Wild Rift, natomiast gra karciana Legends of Runeterra zadebiutuje równolegle na PC i urządzeniach mobilnych z Androidem i iOS-em już 30 kwietnia.

źródło: gamingbolt.com