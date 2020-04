Valorant - wiemy jak dostać się do bety strzelanki od Riot Games

Valorant - najnowsza produkcja Riot Games, zostanie udostępniona pierwszym graczom już w przyszłym tygodniu. Dzisiaj natomiast, możliwe jest zdobycie dostępu do zamkniętych beta testów gry. Podpowiadamy jak to zrobić.

Valorant zostało zaprezentowane dopiero miesiąc temu, a już dzisiaj, twórcy zachęcają do udziału w beta testach produkcji. Jeśli jesteście sympatykami rywalizacji, to na pewno nie możecie przejść obok propozycji Riot Games obojętnie. Dostęp do bety może uzyskać każdy, ale najpierw trzeba spełnić kilka wymogów.

Przede wszystkim warto podkreślić, że Riot nie będzie, jak to z reguły ma miejsce w tego typu przedsięwzięciach, rozsyłać kodów z grą. Zamiast tego, twórcy zamierzają zaangażować społeczność do aktywności. Chcąc zdobyć dostęp do beta testów Valorant, musicie na początek połączyć swoje konta Riot i Twitch, jeśli takowych nie posiadacie, to musicie je założyć.

Teraz jest już z górki. Dzisiaj, od godziny 19:00 musicie "odpalić" Twitcha i śledzić swojego ulubionego streamera. Podczas oglądania transmisji macie szansę na tzw. "dropa" czyli przedmiot, w postaci dostępu do bety Valorant. Ważne jest jednak, aby oglądać streamy wspieranych oficjalne przez Riot twórców. Dokładną ich listę można znaleźć m.in. tutaj.

Jeśli będziecie mieć szczęście, to podczas transmisji uzyskacie dostęp do gry. Wiadomość o tym powinniście uzyskać na maila, bądź za sprawą powiadomienia na Twitchu. Szansę na powalczenie o Valorant macie cały dzisiejszy wieczór. Od jutra do 6 kwietnia, "dropy" podczas transmisji będą wyłączone. Powrócą one jednak wraz ze startem beta testów gry we wtorek 7 kwietnia.

Przypomnijmy, Valorant to drużynowa, taktyczna strzelanka od twórców przebojowego League of Legends - Riot Games. Valorant, w dużym uproszczeniu, można nazwać połączeniem gier Overwatch i Counter-Strike. Na zróżnicowanych mapach rywalizować będą ze sobą dwie, pięcioosobowe drużyny. Gracze będą mogli wybierać spośród szerokiego grona postaci, z których każda charakteryzować się będzie wyjątkowymi zdolnościami. Co istotne, to jednak umiejętności gracza i broń palna będą kluczem do zwycięstwa. Twórcy gry zapewniają, że system strzelania jest niezwykle realistyczny, co ma sprawiać, że nawet jeden, dobrze wymierzony strzał może być zabójczy.

źródło: Riot