Valorant z nową postacią! Poznajcie Fade i jej niezwykłe umiejętności

Riot Games ujawniło właśnie najnowszą postać, która niebawem dołączy do Valorant. Fade będzie m.in. dysponować umiejętnością, która pozwoli jej widzieć przez ściany i namierzać przeciwników.

Fade trafi do Valorant już 27 kwietnia (fot. Riot Games)

Valorant czyli sieciowa strzelanka nastawiona na rywalizację wciąż stara się przyciągnąć do siebie większe grono graczy. Riot Games nie ustaje w dodawaniu do gry nowej zawartości. Tym razem, z okazji finałów Valorant Masters, deweloper zaprezentował nową agentkę, która już niebawem dołączy do gry. "Fade", bo o niej mowa, to agentka pochodząca z Turcji, która korzysta ze swoich "mrocznych" zdolności do wyszukiwania, oznaczania i osłabiania przeciwników. Fade będzie m.in. dysponować możliwością widzenia przez ściany.

Valorant - agentka Fade. Umiejętności

Fade podczas starć będzie przyzywać mroczne istoty zrodzone z koszmaru, które pomogą jej i jej towarzyszom namierzyć wrogów. Standardowo oprócz trzech podstawowych zdolności otrzymała ona również tzw. "superumiejętność". Opisy poszczególny umiejętności prezentują się następująco:

Haunt (E) - Wyposaż koszmarną istotę. Strzel, aby rzucić kulą, która po określonym czasie spadnie na ziemię. Po uderzeniu w ziemię kula zamieni się w koszmarną istotę, która ujawni lokalizację wrogów złapanych w jej polu widzenia. Wrogowie mogą zniszczyć tę istotę. Reaktywuj, aby zrzucić pocisk na wczesnym etapie lotu.

- Wyposaż koszmarną istotę. Strzel, aby rzucić kulą, która po określonym czasie spadnie na ziemię. Po uderzeniu w ziemię kula zamieni się w koszmarną istotę, która ujawni lokalizację wrogów złapanych w jej polu widzenia. Wrogowie mogą zniszczyć tę istotę. Reaktywuj, aby zrzucić pocisk na wczesnym etapie lotu. Seize (Q) - Wyposaż kulę koszmarnego atramentu. Strzel, aby rzucić kulą, która po określonym czasie spadnie na ziemię. Po uderzeniu w ziemię atrament eksploduje i stworzy strefę, która "chwyta" wrogów i nie pozwala im z niej uciec w normalny sposób. Reaktywuj, aby zrzucić pocisk na wczesnym etapie lotu.

- Wyposaż kulę koszmarnego atramentu. Strzel, aby rzucić kulą, która po określonym czasie spadnie na ziemię. Po uderzeniu w ziemię atrament eksploduje i stworzy strefę, która "chwyta" wrogów i nie pozwala im z niej uciec w normalny sposób. Reaktywuj, aby zrzucić pocisk na wczesnym etapie lotu. Prowler (C) - Wyposaż "Prowlera". Strzel, aby wysłać Prowlera, powodując jego podróż w linii prostej. Prowler namerzy wszystkich wrogów lub szlaki w stożku ich widzenia i będzie ich ścigał, a jeśli do nich dotrze, nałoży efekt krótkowzroczności. Przytrzymaj przycisk strzału, aby skierować Prowlera w kierunku swojego celownika

- Wyposaż "Prowlera". Strzel, aby wysłać Prowlera, powodując jego podróż w linii prostej. Prowler namerzy wszystkich wrogów lub szlaki w stożku ich widzenia i będzie ich ścigał, a jeśli do nich dotrze, nałoży efekt krótkowzroczności. Przytrzymaj przycisk strzału, aby skierować Prowlera w kierunku swojego celownika Nightfall (superumiejętność) - Wyposaż się w moc "strachu". Strzel, aby wysłać falę koszmarnej energii, któa może przenikać przez ściany. Energia tworzy szlak do przeciwnika oraz go ogłusza i nakłada efekt osłabienia.

Jak poszczególne umiejętności Fade prezentują się w akcji możecie zobaczyć na poniższym gameplay'u.

Fade z Valorant - zwiastun fabularny

Fade otrzymała również krótki zwiastun przedstawiający jej historię.

Kiedy Fade trafi do Valorant?

Na debiut Fade w Valorant nie będziemy musieli długo czekać. Nowa agentka trafi do gry już 27 kwietnia wraz ze startem nowego "aktu" w grze.

