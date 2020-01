Valve chce mocniej oddzielić soundtracki od gier na Steam

Valve postanowiło bardziej promować ścieżki dźwiękowe z dodatków do gier. W tym celu platforma Steam otrzyma kilka nowych funkcji.

Na Steam znajdziemy tysiące tytułów, a każdy z nich ma swoją ścieżkę dźwiękową. Wielu utworów, które wchodzą w jej skład, można z powodzeniem słuchać niezależnie od gry, z czego zdaje sobie sprawę Valve. Obecnie nie ma problemu, aby nabyć osobno ścieżkę dźwiękową wybranej produkcji bez konieczności jej zakupu. Teraz zostanie to rozszerzone także na rozszerzenia gier, zaś w bibliotece użytkownika pojawi się osobny katalog "Muzyka", dedykowany wyłącznie treściom audio. Ułatwi to życie, ponieważ teraz, aby znaleźć same soundtracki, trzeba przebierać w zgromadzonych zasobach. Ponadto dojdzie wsparcie dla różnych rodzajów plików audio, w tym FLAC oraz WAV, co pozwoli na zachowanie muzyki w najwyższych jakościach.

Ogłoszono także, że deweloperzy będą mogli sprzedawać same soundtracki bez gier. Na przykład producent wypuścił swój tytuł na wyłączność dla konkurencyjnego Epic Games Store - dlatego nie może on pojawić się na Steam. Ale sama ścieżka dźwiękowa będzie jak najbardziej mogła. Ponadto Steam udostępni deweloperom narzędzie, pozwalające na automatyczną konwersję muzyki z DLC do osobnych plików. Nowe funkcje mają zostać wprowadzone 20 stycznia, kiedy to też zacznie się styczniowa wyprzedaż na platformie.

Źródło: TechSpot