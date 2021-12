Valve ogłasza najlepsze gry 2021

Zobacz, jak prezentuje się lista bestsellerów, czyli produkcji, które osiągnęły najwyższy przychód na Steam w 2021 roku. Odgadniesz zwycięzcę?

Co to jest ten "całkowity przychód"? Jak czytamy we wpisie blogowym na Steam: "Aby poznać całkowity przychód, przyglądamy się sprzedaży gry, transakcjom w grze i sprzedaży DLC dla każdej aplikacji na Steam od 1 stycznia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r." Dwanaście produkcji trafiło do kategorii platynowej, czyli przynoszącej największy dochód: GTA V, Destiny 2, PUBG: BATTLEGROUNDS, CS:GO, DOTA 2, NARAKA: BLADEPOINT, New World, Valheim, Apex Legends, Battlefield 2042 oraz Dead by Daylight.

W kategorii Najczęściej grane gry mamy kolejno: Valheim, CS:GO, Cyberpunk 2077, Rust, DOTA 2, Apex Legends, GTA V i PUBG: BATTLEGROUNDS. Produkcje te gromadziły ponad 200 tysięcy graczy w tym samym czasie. Jeśli interesuje Cię pełne zestawienie oraz inne kategorie, znajdziesz je na tej stronie. Są ram również zgromadzone wyniki z poprzednich lat.

Foto: H Tur/PC World

Źródło: Steam