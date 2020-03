Valve ogłosiło Artifact 2.0 oraz ujawniło szczegóły zmian

Karcianka Artifact, delikatnie mówiąc, nie odniosła sukcesu. Valve jednak nie porzuciło produkcji i ogłosiło właśnie nową wersję gry, wraz ze szczegółami wprowadzonych przeróbek i zmian.

Artifact to kolekcjonerska gra karciana od Valve, bazująca na uniwersum innej produkcji studia - Dota 2. Rozgrywka opiera się na zdobywaniu nowych kart i tworzeniu spersonalizowanych tali, aby następnie mierzyć się w pojedynkach "jeden na jednego" z innymi graczami. Gra zadebiutowała w 2018 roku i niestety nie odniosła sukcesu, a sam szef Valve – Gabe Newell, nazwał ją "wielkim rozczarowaniem". Twórcy gry nie zamierzają jednak rezygnować z tytułu.

W opublikowanym właśnie oświadczeniu, ogłoszono szczegóły zmian, jakie zostaną dokonane w ramach wersji 2.0 gry Artifact. Jedną z najistotniejszych zmian jest rezygnacja z systemu sprzedaży kart za prawdziwą gotówkę, co było prawdopodobnie główną przyczyną porażki tytułu. Poza normalną ceną, jaką należało uiścić za tytuł, można było kupować karty za prawdziwe pieniądze, co doprowadziło do tego, że gra bardzo szybko stała się "pay-to-win". Na szczęście, twórcy poszli po rozum do głowy i zrezygnowali z tego systemu.

W Artifact 2.0 wprowadzono również możliwość "oddalenia widoku" podczas rozgrywki oraz dodano nowy tryb – Hero Draft. Zmiany dotknęły także samych kart, niektóre z nich zostały całkowicie zmienione lub zastąpione nowymi, a część z nich została całkowicie usunięta.

Uruchomione zostaną zamknięte testy beta tytułu, do których zaproszenia otrzymają w pierwszej kolejności posiadacze oryginalnej gry. Następnie, w otwartych beta testach, szansę wypróbowania Artifact 2.0 otrzymają pozostali gracze. Niestety, w zamieszczonych informacjach nie podano żadnych konkretnych dat.

Jeśli chodzi o porażki, Artifact jest jednym z nielicznych nieudanych tytułów w portfolio Valve. Ostatnio firma może się cieszyć m.in. z sukcesów Half-Life: Alyx, która ukazała się 23 marca na PC (tylko VR) i z miejsca zyskała ogromną popularność.

źródło: wccftech.com