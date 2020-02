Valve stawia na VR - SteamVR 2.0 w produkcji

Valve zapowiedziało prace na nową wersją platformy SteamVR, a wszystko to pokłosiem Half-Life: Alyx.

Choć ogłoszenie Half-Life: Alyx wzbudziło mieszane uczucia u graczy (którzy z całą pewnością bardziej liczyli na Half-Life 3), to nowy Half-Life może zmienić postrzeganie rynku gier VR i wirtualnej rzeczywistości w ogóle.

Już wcześniej donosiliśmy wam o znakomitej sprzedaży gogli VR Valve Index, spowodowanej zbliżającą się premierą Half-Life: Alyx. Teraz natomiast dowiedzieliśmy się, że Valve planuje mocno przebudować swoją platformę do obsługi treści w wirtualnej rzeczywistości – SteamVR.

Przedstawiciele Valve pochwalili się, że tylko w 2019 roku dokonali dziesiątek poprawek i usprawnień SteamVR, a użytkownicy mogą liczyć na kolejne już w nadchodzących miesiącach. Dowiedzieliśmy się również, że Valve ciężko pracuje nad SteamVR 2.0, które ma zawierać szereg ulepszeń w zakresie doświadczeń użytkowników.

Co to może oznaczać i czego właściwie możemy spodziewać się po wersji 2.0? Wielce prawdopodobne, że otrzymamy zupełnie nowy dashboard, który zaledwie tydzień temu został udostępniony w ramach beta testów. Możliwe również, że Valve zadba o szereg usprawnień dla osób, które po raz pierwszy sięgają po VR. Jest to szczególnie istotne wobec premiery Half-Life: Alyx, która z całą pewnością spowoduje „napływ” wielu nowych użytkowników platformy.

Nowa odsłona serii Half-Life niesie na swoich barkach ogromne brzemię. Jeśli odniesie sukces (zarówno komercyjny, jak i artystyczny), to pokaże, że na urządznia VR można tworzyć pełnoprawne, wysokobudżetowe produkcje dla jednego gracza. Jeśli natomiast okaże się klapą, to może mocno zachwiać i tak już bardzo delikatną dziedziną branży.

źródło: roadtovr.com