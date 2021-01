Valve zapłaci ponad milion euro grzywny za praktyki w UE

Valve, czyli właściciel platformy Steam, a także doskonale znani producenci gier - Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media i ZeniMax - zostali ukarani wysoką grzywną przez Komisję Europejską. Za co ta niespodziewana kara?

Powodem nałożenia kar na wymienionych wydawców - ich łączna wysokość to 7,8 mln euro - to praktyki związane z dopasowywaniem cen do lokalizacji użytkowników. Brzmi to nieco enigmatycznie, więc wyjaśniam - ceny na Steam dostosowywane są do danego kraju nie tylko pod względem waluty, ale i wysokości. Teoretycznie można by było kupić daną grę taniej, jeśli użytkownik skorzystałby z wersji językowej platformy dla innego kraju. Czyli za pomocą niewielkiej kombinacji dałoby się zaoszczędzić kilka-kilkadziesiąt złotych od gry, kupując ją w biedniejszym regionie Europy. Jednak Valve, jako właściciel platformy Steam, podpisał umową dystrybucyjną z Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media i ZeniMaxem, na mocy której ceny przypisane zostały do konkretnych regionów bez możliwości nabywania ich w innych. Jest to niezgodne z przepisami Unii Europejskiej, w myśl których zakupy w jej obrębie mają być dokonywane bez żadnych obostrzeń.

Co istotne - wydawcy otrzymali kary mniejsze od pierwotnie zakładanych. Było to możliwe dzięki ich pójściu na współpracę z Komisją. Valve się na to nie zdecydowało i dlatego otrzymało pełną - 1,6 mln euro. Jeśli chodzi o wydawców, tutaj najbardziej ucierpi Fouce Home - 2,8 mln euro kary, najmniej zaś Bandai Namco - 340 tysięcy euro. Postępowanie toczyło się przed niemal trzy lata i dotyczyło okresu od 2010-2015 roku.

Ani Valve, ani żaden inny wydawca nie skomentowali jeszcze sprawy.

Źródło: Neowin