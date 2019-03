Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 będzie wykorzystywać ray tracing w czasie rzeczywistym oraz technikę NVIDIA DLSS

Vampire: The Masquerade Bloodlines, kultowy klasyk z 2004 roku, wreszcie otrzyma sequel, który będzie wykorzystywał ray tracing w czasie rzeczywistym oraz technikę NVIDIA DLSS

Paradox Interactive podczas konferencji Game Developers Conference w San Francisco oficjalnie poinformował o pracach nad Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, grą RPG w uniwersum Świata Mroku, której akcja toczy się w Seattle. Premierę gry zapowiedziano na pierwszy kwartał roku 2020.

Bloodlines 2, gra opracowana przez Hardsuit Labs, jest następcą kultowego RPG Vampire: The Masquerade - Bloodlines i zaoferuje intrygującą historię, dynamiczny system walki oraz nietuzinkowe postacie. Gracze wcielą się w wampira, który krążąc po ulicach miasta i szukając ofiar, będzie musiał zawierać sojusze oraz równoważyć potrzeby spożywania krwi z zachowaniem resztek człowieczeństwa.

NVIDIA, producent kart graficznych GeForce RTX, jest oficjalnym partnerem firm Paradox and Hardsuit Labs, mającym wpływ na oprawę graficzną Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 oraz implementacją w grze ray tracingu w czasie rzeczywistym i technologii NVIDIA DLSS. DLSS (Deep Learning Super Sampling) to nowa technologia platformy RTX, która wykorzystuje możliwości rozwiązań z zakresu głębokiego uczenia i sztucznej inteligencji, aby „szkolić” układ GPU w renderowaniu wyraźnych obrazów. Jednocześnie, wydajność tej technologii jest dwukrotnie wyższa w porównaniu do standardowych technik antyaliasingu wykorzystywanych w przypadku układów GPU poprzedniej generacji.