Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 na nowym zwiastunie

Wydawca gry Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Paradox Interactive, zaprezentował nam nowy zwiastun nadchodzącej produkcji.

Choć targi Gamescom 2019 oficjalnie wystartują dopiero jutro, to już dzisiaj o godzinie 20:00 czasu polskiego odbędzie się ceremonia otwarcia. Nic zatem dziwnego, że już teraz napływają do nas pierwsze zwiastuny i informacje związane z największymi europejskimi targami gier.

W marcu tego roku firma Paradox Interactive zapowiedziała bardzo długo wyczekiwaną (bo aż 15 lat) kontynuację gry rpg Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Choć regularnie otrzymujemy informacje na temat produkcji, a w szczególności wampirzych klanów, które się w niej pojawią, to zespół odpowiedzialny za Bloodlines 2 nie mógł przegapić takiej okazji jak Gamescom i uraczył nas kolejnym materiałem wideo. Filmik powstał we współpracy z firmą Nvidia i przy okazji prezentuje jak w Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 radzą sobie urządzenia z serii GeForce RTX.

Dla przypomnienia, nad Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 pracuje studio Hardsuit Labs (autorzy m.in. Chivalry: Medieval Warfare), które przy pracy nad scenariuszem wspiera m.in. Chris Avellone (Planescape: Torment, Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords, Pillars of Eternity, Prey).

Śmiało możemy założyć, że podczas samych targów usłyszymy jeszcze o Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Data premiery gry jest wstępnie ustalona na przyszły rok.