Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - poznaliśmy przybliżoną datę premiery oraz długość gry

Twórcy gry Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - studio Hardsuit Labs, wraz z wydawcą - Paradox Interactive, ujawnili sporo nowych informacji na temat długo wyczekiwanej produkcji. Otrzymaliśmy również obszerny, blisko 30 minutowy gameplay.

Na kontynuację Vampire: The Masquerade – Bloodlines czekamy już 15 lat, i niestety jeszcze trochę poczekamy. Przedstawiciele Paradox Interactive, podczas trwających właśnie targów Gamescom 2019, ujawnili przybliżoną datę premiery Bloodlines 2, ta nastąpi w pierwszym kwartale 2020 roku. Jest to zarazem dobra i zła wiadomość, po takim czasie oczekiwania chciałoby się dostać tytuł w swoje ręce jak najszybciej, z drugiej strony, dobrze, że twórcy chcą spokojnie dopracować tytuł.

To jednak nie wszystkie rewelacje jakie ujawniono w Kolonii. Florian Schwarzer - pracownik Paradox Interactive, zdradził, że jedno przejście gry zajmuje około 30 godzin i to zakładając, że nie będziemy chcieli wykonać wszystkich zadań pobocznych.

Przysłowiową "wisienką na torcie" nowych informacji związanych z Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 jest obszerny materiał z rozgrywką, zaprezentowany przez serwis IGN. Jeśli macie wolne pół godziny, to zapraszam do oglądania.

Warto przypomnieć, że nad historią zaprezentowaną w Bloodlines 2 czuwa jeden z najbardziej uzdolnionych scenarzystów w branży gier - Chris Avellone (Planescape: Torment, Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords, Pillars of Eternity, Prey). Co ciekawe, Avellone współpracuje również z polskim studiem Techland nad scenariuszem do Dying Light 2.