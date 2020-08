Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 zadebiutuje dopiero w 2021 roku

Nie mamy najlepszych wieści dla graczy wyczekujących rychłej premiery Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Jak się właśnie dowiedzieliśmy, na produkcję Hardsut Labs poczekamy do 2021 roku.

Rok 2020 miał zapisać się "złotymi głoskami" w historii gamingu. Jeszcze w styczniu wydawało się, że graczom nie starczy czasu na spróbowanie wszystkich najważniejszych produkcji. Przypomnijmy tylko, że początkowo w pierwszym kwartale bieżącego roku miały zadebiutować wyczekiwane od lat produkcje jak: Final Fantasy 7 Remake, Cyberpunk 2077 czy Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Niestety, tylko tej pierwszej udało się (choć nie do końca) dotrzymać terminu. Produkcja CD Projekt RED zdążyła już zaliczyć dwa opóźnienia, natomiast "wampirzy" RPG wyleciał właśnie z tego roku kalendarzowego.

Twórcy gry - studio Hardsuit Labs, wraz z wydawcą - Paradox Interactive, poinformowali właśnie, że premiera Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 odbędzie się najwcześniej w 2021 roku. Deweloper argumentuje swoją decyzję chęcią dopracowania tytułu i zapewnienie graczom najwyższej jakości.

Ze względu na wysoko zawieszoną poprzeczkę jakości i ambicje, które sobie postawiliśmy, podjęliśmy trudną decyzję i zdecydowaliśmy, że potrzebujemy więcej czasu. Oznacza to, że nasz cel, jakim jest wydanie gry w 2020 roku, nie jest już możliwy. Przenoszenie premiery to jedna ze zmian, które wprowadzamy, aby zapewnić graczom jak najlepsze wrażenia. - Hardsuit Labs

Przypomnijmy, akcja Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 przeniesie nas do miasta Seattle, w którym to będziemy się piąć w hierarchii wampirzych klanów. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że przejście podstawowej kampanii ma nam zająć około 30 godzin. Twórcy chcą również poruszać ważne tematy społeczne, jak np. bezdomność.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 powstaje z myślą o PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X.

