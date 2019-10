Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 zadebiutuje później niż oczekiwano

Firmy Paradox Interactive oraz Hardsuit Labs poinformowały, o przesunięciu premiery długo wyczekiwanego RPG-a.

Nie mamy dobrych wieści dla sympatyków wampirów i gier RPG. Długo oczekiwana kontynuacja Vampire: The Masquerade – Bloodlines, zalicza obsuwę. Jeszcze w sierpniu tego roku, podczas targów Gamescom 2019, twórcy gry - studio Hardsuit Labs, wraz z wydawcą - Paradox Interactive, chwalili się, że prace nad grą przebiegają pomyślnie i ta zadebiutuje w pierwszym kwartale 2020 roku. Niestety, ten termin jest już nieaktualny.

Przedstawiciele studia Hardsuit Labs - Andy Kipling oraz Brian Mitsoda, w liście do fanów zdradzili, że ich zespół stara się, aby Bloodlines 2 nie tylko dorównało pierwowzorowi, ale również uniknęło jego błędów. Tu należy przypomnieć, że choć pierwsza odsłona Vampire: The Masquerade – Bloodlines uchodzi obecnie za jedną z najważniejszych gier RPG w historii gamingu, to w dniu premiery daleko było jej do ideału. Produkcja była naszpikowana błędami i gdyby nie niezwykle zaangażowana społeczność, to większość problemów produkcji nie udałoby się rozwiązać do dzisiaj.

Wracając do Bloodlines 2, produkcja wciąż ma zadebiutować w 2020 roku, jednak na pewno nie nastąpi to w pierwszym kwartale. Kiedy dokładnie? Tego niestety nie wiedzą nawet sami twórcy, którzy podkreślają, że woleli postawić na jakość niż na przedwczesną premierę.

Twórcy ujawnili również, że nowych informacji na temat gry możemy spodziewać się już w najbliższych dniach. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 będzie obecne w Berlinie podczas targów PDXCON 2019 (18 - 20 października), a dla tych, którzy nie mogą dotrzeć do stolicy Niemiec, odbędzie się specjalny stream w poniedziałek - 21 października.