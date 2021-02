Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 - zapomnijcie o premierze w 2021r.

Czarne chmury zebrały się nad grą Vampire The Masquerade: Bloodlines 2. Projekt traci twórców i zostaje wycofany z przedsprzedaży.

Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 zapowiedziano na początku 2019 roku. Następnie, twórcy regularnie rozpieszczali nas nowymi informacjami na temat gry. Otrzymaliśmy nawet obszerny materiał z rozgrywki. Wszystko ucichło jednak na początku 2020 roku. Po kilku miesiącach oczekiwania na jakiekolwiek wieści dowiedzieliśmy się jedynie, że premierę gry przesunięto na 2021 rok. W tym samym czasie, po licznych kontrowersjach, z zespołem pożegnał się legendarny scenarzysta i twórca gier - Chris Avellone.

Okazuje się jednak, że to nie koniec kłopotów kontynuacji kultowej gry RPG z 2004 roku. Jak poinformował właśnie wydawca tytułu - firma Paradox, Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 nie ukaże się w tym roku, jak wcześniej planowano. Co więcej, z projektem pożegnał się również dotychczasowy deweloper, a więc studio Hardsuit Labs.

Włodarze Paradox ujawnili, że było to trudno decyzja, jednak konieczna, aby "oddać sprawiedliwość grze". Kto przejmie prace nad Vampire The Masquerade: Bloodlines 2? Tego niestety nie ujawniono. Możliwe, że obecnie nie wiedzą tego nawet włodarze marki. Co więcej, firma przestała przyjmować zamówienia na grę w ramach przedsprzedaży.

Obyśmy się mylili, ale coraz bardziej prawdopodobne, że Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 może podzielić los Dead Island 2, które powstaje już od lat i regularnie przechodzi "z rąk do rąk" kolejnych deweloperów. Obydwa tytuły łączy również to, że zostały hucznie zapowiedziane, a potem pojawiły się ogromne problemy w trakcie ich produkcji.

