Velma ze Scooby-Doo jest oficjalnie lesbijką

Czy wiecie, że Scooby Doo ma już ponad 50 lat? Oczywiście nie chodzi nam o samego psiego detektywa, ale o jego historię, ta bowiem sięga roku 1969. Wówczas powstał pierwszy serial animowany o przygodach młodocianych pogromców zła - Scooby Doo, gdzie jesteś? (z ang. Scooby-Doo, Where Are You?). Od tamtej pory, doczekaliśmy się wielu kolejnych przygód kultowych już bohaterów. Nie tylko w postaci kolejnych animacji, ale również pełnometrażowych filmów aktorskich, jak choćby Scooby-Doo z 2002 roku i Scooby-Doo 2: Potwory na gigancie z 2004.

Twórca serialu animowanego Scooby Doo i Brygada Detektywów (z ang. Scooby-Doo! Mystery Incorporated) - Tony Cervone, stwierdził ostatnio, że w jego historii Velma Dinkley jest osobą homoseksualną, a nie jak do tej pory sugerowano - biseksualną. Dla wielu fanów tej postaci jest to z pewnością nie lada zaskoczenie, szczególnie, że bohaterka ta była przez pewien czas związana z ulubieńcem widzów - "Kudłatym". Cervone tak komentuje tę historię:

Obecnie Velma Dinkley jest partnerką Marcie Fleach, która początkowo była antagonistą dla drużyny detektywów. Swoje zdanie na ten temat ma również James Gunn (Strażnicy Galaktyki), który odpowiadał za scenariusz filmowych adaptacji Scooby Doo. Reżyser stwierdził, że już w 2001 roku, gdy otrzymał angaż w Scooby-Doo, starał się przedstawić Velmę jako osobę homoseksualną, ale wówczas producenci filmu (Warner Bros) nie chcieli się na to zgodzić. Co więcej, zasugerowano, aby w kontynuacji (z 2004 roku) Velma miała już chłopaka.

I tried! In 2001 Velma was explicitly gay in my initial script. But the studio just kept watering it down & watering it down, becoming ambiguous (the version shot), then nothing (the released version) & finally having a boyfriend (the sequel). ???? https://t.co/Pxho6Ju1oQ