Venom 2 ponownie opóźniony. Poznaliśmy nową datę premiery filmu

Kolejne filmowe widowisko nie zadebiutuje we wcześniej ustalonym terminie. Jak się właśnie dowiedzieliśmy - Venom 2, zaliczy kolejne opóźnienie.

Spis treści

Pandemia koronawirusa spowodowała, że premiery wielu produkcji filmowych przesunięto o kilka, a nawet o kilkanaście miesięcy. Jednym z takich tytułów jest Venom 2 (znany również jako: "Venom: Let There Be Carnage"). Pierwotnie produkcja powstająca z ramienia Sony Pictures miała pojawić się w kinach już 20 października 2020 roku. Następnie przesunięto ją na 25 lipca 2021, niestety tego terminu również nie udało się dotrzymać i wydawca tytułu ponownie zmienił jego datę premiery.

Venom 2 z nową datą premiery

Niedawno przedstawiciele Sony Pictures ogłosili, że ostatecznie Venom 2 trafi do kin 17 września tego roku, okazuje się jednak, że to również jest już data nieaktualna. Właśnie dowiedzieliśmy się, że nowe przygody tytułowego bohatera zobaczymy 24 września tego roku. Obsuwa jest zatem nieduża, jednak trzeba liczyć się z tym, że tak niezdecydowane Sony może jeszcze raz przełożyć premierę filmu.

Venom 2 - o czym jest film?

Przypomnijmy, "Venom: Let There Be Carnage" będzie bezpośrednią kontynuacją dzieła z 2018 roku. W tytułowego bohatera po raz kolejny wcieli się Tom Hardy, któremu tym razem przyjdzie się zmierzyć z wyjątkowo groźnym przeciwnikiem - szalonym Carnage'm. Tego kultowego antagonistę, znanego z komiksów o Spider-Manie (choć nie tylko), zagra Woody Harrelson. W obsadzie zobaczymy również Michelle Williams, która ponownie wcieli się w byłą ukochaną głównego bohatera. Reżyserem nowego Venoma jest Andy Serkis.

Miejmy nadzieję, że ustalona właśnie przez Sony data premiery Venom 2 jest już tą ostateczną i we wrześniu będziemy mogli napawać się starciem Venoma i Carnage'a. Warto przypomnieć, że Sony zamierza mocno rozbudować tzw. Spider-verse, czyli własne filmowe uniwersum oparte o przygody Człowieka-Pająka i bohaterów, którzy towarzyszyli mu na stronicach komiksów. W przygotowaniu jest również "Morbius" z Jaredem Leto w roli głównej, który powinien zadebiutować w styczniu 2022 roku.

