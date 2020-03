Verizon i T-Mobile zamykają większość swoich sklepów

Amerykańscy operatorzy chronią swoich pracowników i zamykają większość sklepów.

T-Mobile oraz Verizon zdecydowały się na wprowadzenie nowych zasad mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Źródło: verizon.com

Największy operator sieci komórkowej w Stanach Zjednoczonych - Verizon zamyka większość swoich sklepów. Firma postanowiła otworzyć część sklepów tak, aby zapewnić dostęp do stacjonarnej pomocy dla klientów, którzy jej wymagają. Na witrynie operatora po wpisaniu kodu pocztowego można odnaleźć salony, które w dalszym ciągu są otwarte.

Verizon przekazał, że jego pracownicy detaliczni będą pracować z domu i pomagać klientom z wykorzystaniem czasu w czasie rzeczywistym oraz telefonu. Operator oczekuje, że w związku z faktem, że w Stanach Zjednoczonych coraz więcej osób pracuje zdalnie sieć będzie znacząco obciążona. Zarząd zniósł część limitów i ograniczeń oraz pracuje nad zapewnieniem dostępu do sieci każdemu klientowi. Verizon podpisał akt The Keep Americans Connected Pledge, który zobowiązuje go między innymi do odraczania płatności oraz otwarcia wszystkich posiadanych hotspotów.

Na podobne kroki zdecydował się T-Mobile. Operator zamyka wszystkie sklepy T-Mobile oraz Metro zlokalizowane wewnątrz dużych centrów handlowych. Decyzja wchodzi w życie z dniem dzisiejszym, a operator nie informuje, kiedy zamknięte placówki zostaną ponownie otwarte.

Pracownicy sklepów T-Mobile oraz Metro by T-Mobile również pracować będą w domu. T-Mobile informuje, że wszyscy pracownicy otrzymają swoje pensje. Prezes John Legere w liście otwartym poinformował, że T-Mobile wprowadzi elastyczne harmonogramy pracy oraz płatne urlopy. Operator podejmuje "kroki w celu utrzymania dochodów dla swoich pracowników etatowych".

T-Mobile również podpisało akt The Keep Americans Connected Pledge.

Obecny prezes T-Mobile - John Legere ustępuje ze stanowiska 1 maja 2020 roku.

Sprawdź, ile kosztuje szybki modem 4G LTE, który pozwoli Ci uzyskać stabilne połączenie z internetem.

Źródło: phonearena.com