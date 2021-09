Verizon publikuje przewodnik Galaxy S21 FE! Czy to już czas premiery?

W sieci coraz częściej pojawiają się oficjalne informacje na temat Galaxy S21 FE, które pochodzą bezpośrednio od zaufanych operatorów komórkowych. Czy to wskazuje na szybką premierę nowego smartfona?

Każdy dzień przybliża nas o krok do premiery Galaxy S21 FE. Według wcześniejszych źródeł, Samsung ma na celu wprowadzenie Galaxy S21 FE na rynek gdzieś w czwartym kwartale tego roku. Dowody, potwierdzające tę informację, piętrzą się od ostatnich kilku tygodni, co z dnia na dzień coraz bardziej przybliża premierę tego smartfona.

Detaliści i przewoźnicy zaczęli już swoje przygotowania do uruchomienia Galaxy S21 FE. Ostatnio widzieliśmy ten telefon na wystawie w jakimś nieznanym sklepie, a także udało nam się dostać jego instrukcję obsługi od Cricket Wireless. Natomiast dzisiaj w sieci pojawił się przewodnik szybkiego startu, który oferuje Verizon.

Źródło: Verizon / SamMobile

W porównaniu do Cricket Wireless, ten od Verizon przedstawia jedynie bardzo podstawowy proces pierwszego włączenia telefonu - masz się dowiedzieć, do czego służą wszystkie przyciski i porty, jak można włożyć kartę SIM oraz jak zalogować się do konta Verizon.

Zgodnie z oczekiwaniami, przewodnik nie wspomina żadnych nowych specyfikacji tego smartfona. Jednak z tego co już wiemy, Galaxy S21 FE powinien posiadać: 6.5-calowy wyświetlacz Super AMOLED 120 Hz, Snapdragon 888 lub Exynos 2100(ten pierwszy dla Verizon), potrójny zestaw kamer z tyłu, wodoodporność i odporność na kurz IP68 oraz skaner linii papilarnych na wyświetlaczu.