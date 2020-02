Verizon zaprzestaje sprzedaży smartfonów Google Pixel

Jeden z największych amerykańskich operatorów wstrzymuje sprzedaż smartfonów od Google. Co się stało?

Google Pixel to linia smartfonów, która jest trudno dostępna dla przeciętnego konsumenta z polski. Urządzenia te podobnie, jak wiele innych rozwiązań od Google nie są dostępne oficjalnie w naszym kraju. Nie zmienia to jednak faktu, że smartfony Google Pixel, które są referencyjnymi urządzeniami z Androidem to świetne smartfony znane na całym świecie.

Źródło: pcworld.com

Google w przeciwieństwie do swoich konkurentów, którzy utrzymują się ze sprzedaży telefonów komórkowych nigdy nie pokładało ogromnych nadziei w sprzedaży swoich smartfonów za pośrednictwem operatorów.

Do czasu wprowadzenia na rynek tańszego Pixel'a 3a Google współpracowało jedynie z operatorem telefonii komórkowej Verizon, który miał wyłączność na dystrybucje smartfonów Pixel. Monopol na sprzedaż Pixeli przeminął wraz z premierą Pixel'a 4, który dostępny jest u czterech największych operatorów na ternie Stanów Zjednoczonych.

Najnowszy raport, który trafił do sieci wczoraj wieczorem wskazuje, że Verizon może przestać sprzedawać telefony Google Pixel. Mowa o niedalekiej przyszłości, a raport wspomina, że w ofercie operatora mogą nie pojawić się takie smartfony, jak Google Pixel 4a czy Google Pixel 5.

Portal Android Police poinformował, że Verizon odroczył na czas nieokreślony wszelkie plany sprzedażowe dotyczące smartfonów Google Pixel. Według redakcji decyzja ta będzie miała największy wpływ na nowego budżetowego Pixel'a 4a, który zadebiutuje lada moment. Źródło publikacji uważa, że jest już za późno, aby Verizon zmienił zdanie i wprowadził do sprzedaży nowy model Pixela.

W chwili obecnej Verizon jest negatywnie nastawiony na sprzedaż smartfonów z logo Google na obudowie, a wszystkiemu winne są niższe, niż oczekiwane wyniki sprzedażowe. Dodatkowo Verizon może nie być zadowolony z faktu, że pozostali operatorzy również sprzedają obecnie smartfony od Google.

Co ciekawe sprzedaż Google Pixel 4 według wyników przedstawionych przez Alphabet za Q4 2019 jest niższa, niż zakładano pomimo dostępności urządzenia u większej ilości operatorów.

Aktualne ceny w sklepach Google Pixel 3A / XL 64 GB smartfon z systemem Android 9.0 ~2 116 zł

Źródło: 9to5google.com