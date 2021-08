Viaplay - idealna platforma dla fanów emocji sportowych

Na polski rynek wkroczyła nowa usługa streamingowa Viaplay, której oferta jest kierowana głównie do fanów piłki nożnej. Co o niej wiemy?

Dziś premierę ma nowa platforma streamingowa, a mowa oczywiście o Viaplay. Nowa, ale dla Polaków, bo usługa ogólnie wcale debiutancka nie jest. Zarządza nią spółka Nordic Entertainment Group, która od czasu powstania ma na swoim koncie liczne sukcesy, w tym skuteczne podbicie rynku nordyckiego. Na tym, jak widać, nie koniec, gdyż w najbliższym czasie przedstawiciele Nordic Entertainment Group postanowili zaatakować inne rynki, w tym Polski.

Najpierw jednak pomówmy o tym czym ten Viaplay jest. Otóż, z założenia jest to serwis streamingowy operujący rozmaite treści. W szerokiej bibliotece znalazło się miejsce na międzynarodowe oraz lokalne filmy i seriale, ale nie da się ukryć, że przedstawiciele głównie skupili się na transmisjach licznych wydarzeń sportowych. Na konferencji prasowej, Paweł Wilkowicz, który jest przedstawicielem Polskiej sieci Nordic Entertainment Group, poinformował, że na platformie pojawią się wszystkie mecze Bundesligi z polskim komentarzem, wybrane spotkania 2. Bundesligi, Liga Europy UEFA, Liga Konferencji UEFA, a także rozgrywka kobieca w tym mundial kobiet, angielska Premier League oraz Formuła 1.

Mimo wszystko, nie samym sportem człowiek życie, co wiedzą także przedstawiciele Viaplay. Tak jak wspomnieliśmy, na platformie pojawią się międzynarodowe oraz lokalne treści, a mowa tutaj o rozmaitych amerykańskich (ale nie tylko!) filmach i serialach, programach dla dzieci oraz tytuły oryginalne. Co najważniejsze jednak - wszystkie treści mają być dostępne w naszym rodzimym języku. Użytkownicy do dyspozycji będą mieli także funkcję ustawienia polskich oraz angielskich napisów.

Prezes Zarządu Nordic Entertainment Group Anders Jensen

Na dzień dzisiejszy korzystanie z platformy Viaplay jest możliwe po wykupieniu subskrypcji. Na samym jednak początku nie ma konieczności wykupowania żadnego planu, gdyż pierwszy miesiąc subskrypcji jest całkowicie za darmo. Przedstawiciele platformy zapewniają, że rejestracja konta jest łatwa, podobnie jak rezygnacja z subskrypcji, gdyby oferta nie była dla nas interesująca. Jeżeli jednak po miesiącu próbnym będziemy chcieli dalej korzystać z dóbr oferowanych nam przez platformę, miesięczna opłata wynosi zaledwie 34 zł.

