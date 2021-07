Viaplay wchodzi do Polski. Świetna informacja dla fanów sportu

Firma NENT Group, właściciel serwisu Viaplay zapowiedział, że wystartuje on w Polsce 3 sierpnia. Miesięczny koszt subskrypcji to 34 zł. Na start usługi w naszym kraju przewidziane są promocje, jednak aktualnie szczegóły nie zostały ujawnione.

Viaplay będzie działać na komputerach PC i Mac, urządzeniach z systemem Android oraz iOS, Smart TV, konsolach (PS4, PS5, Xbox One) oraz za pośrednictwem Apple TV i Chromecast.

Co będzie można obejrzeć dzięki Viaplay?

To tylko część oferty, jaka została przygotowana dla polskich użytkowników Viaplay.

