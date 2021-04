Viper prezentuje superszybki dysk VP4300

Gamingowa marka firmy Patriot ogłasza wprowadzenie na rynek Viper VP4300. Jest to dysk PCIe Gen4 x 4 NVME w formacie M.2 2280 z superszybkim kontrolerem Innogrit IG5236.

Viper VP4300 dostępny jest w wariantach 1 i 2 TB. To nowy dysk PCIe Gen4 x 4 NVME w formacie M.2 2280, oferujący odczyt i zapis losowy 4K do 800 tys. IOP oraz sekwencyjny odczyt i zapis do odpowiednio 7400 MB/s i 6800 MB/s. Przekłada się to na szybsze działanie komputera - od rozruchu systemu po responsywność podczas ładowania gier lub aplikacji. Został zaprojektowany z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii Thermal Throttling, która stawia na wbudowany czujnik termiczny i oprogramowanie układowe do zarządzania temperaturą. Jest wyposażony w dwa rozpraszacze ciepła, ma także aluminiową osłonę termiczną i niezwykle cienką podkładkę termiczną jednorazowego użytku wykonaną z grafenu. Radiatory z aluminium i grafenu oferują dwa profile wysokości. Można ich używać razem lub niezależnie od siebie.

Wszystkie te rozwiązania mają zapobiec przegrzewaniu dysku i pozwolić na osiągnięcie maksymalnej wydajności przy wszystkich zastosowaniach. Viper VP4300 przeznaczony jest dla graczy, twórców treści i profesjonalistów zajmujących się renderowaniem.

Dysk jest już dostępny w sprzedaży. Sugerowane ceny producenta to 960 złotych za wariant o pojemności 1 TB i 1920 złotych za 2 TB.