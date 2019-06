Visa: SI co roku ocala przed kradzieżą ponad 25 mld USD

Dzięki Sztucznej Inteligencji możliwe było zapobiegnięcie wielu fałszywym transakcjom oraz polepszenie bezpieczeństwa uczciwych.

W 1993 Visa stała się pierwszą siecią płatniczą, która korzystała z sieci neuronowych do szacowania w czasie rzeczywistym ryzyka transakcji. Z każdym miliardem transakcji (może wydaje się to dużo, ale rocznie Visa przeprowadza ich ponad 100 miliardów) Sztuczna Inteligencja stawała się coraz lepsza. Obecnie każdego roku udaje jej się powstrzymać oszustwa na kwotę 25 miliardów dolarów. Jednocześnie - jak podkreśla Visa - SI nie ma dostępu do żadnych danych stron uczestniczących w transakcjach, ani też nie zna przedmiotów transakcji, a zamiast tego buduje "profile" na bazie dokonanych transakcji i uczy się, jak wygląda typowe "zachowanie zakupowe". Zachowania są pogrupowane pod kątem miejsca i rodzaju transakcji - np. "kupowanie paliwa po pracy" czy "używanie smartfona do zapłacenia za bilet w tramwaju" - co pozwala na ocenienie, czy dokonywane płatności mieszczą się w ustalonej normie zachowań, czy też od niej odbiegają - co może być sygnałem oszustwa.

Ocena ryzyka opiera się na 500 atrybutach, a jej wynik przekazywany jest instytucji, w której osoba płacąca ma konto; dopiero tam zapada ostateczna decyzja o akceptacji lub odrzuceniu transakcji. Trzecia opcja - to jej oznaczenie i śledzenie. SI nie tylko doskonale wykrywa podejrzane transakcje, ale również bez problemu radzi sobie z wykrywaniem normalnych, które przeprowadzają osoby nie korzystające z kart na co dzień. SI współpracuje z systemem Visa Advanced Authorisation, do którego należy ponad 8 tysięcy instytucji finansowych w 129 krajach świata. Wspomniana ocena ryzyka to proces zajmujący Sztucznej Inteligencji milisekundy. Efekty? Ilość fałszywych transakcji, które zostają niezauważone, została zredukowana do mniej niż 0,1% rocznie. A Visa dąży do tego, żeby liczba ta spadła o połowę do 2025 roku. Jak wykazała ankieta Forrester, dla 55% osób płacących kartami największa obawą jest oszustwo związane z naliczeniem środków.

Warto dodać, że Visa ogłosiła dołączenie do Libra Association, czyli grupy organizacji zarządzających tworzoną przez Facebook kryptowalutą Libra (oprócz Visa jest tam Mastercard oraz 26 innych organizacji). Teoretycznie będzie mogło z niej korzystać 1,7 miliarda osób, dlatego ważne jest zabezpieczenie wszelkich dokonywanych za jej pomocą transakcji.