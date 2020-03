Visa podnosi limit dla transakcji zbliżeniowych

Ze względu na pandemię koronawirusa, Visa podnosi limit dla transakcji kartami zbliżeniowymi. Ma to ograniczyć ilość kontaktów użytkowników z klawiaturą terminali.

Wczoraj wieczorem Visa poinformowała w oficjalnym oświadczeniu prasowym:

W odpowiedzi na oczekiwania regulatora, handlowców i konsumentów, 19 marca 2020 r. obowiązujący w Polsce limit dla transakcji zbliżeniowych Visa bez podawania PIN-u (50 zł), zostanie podniesiony do wysokości 100 zł. Użytkownicy kart Visa mogą skontaktować się ze swoim bankiem, aby dowiedzieć się, kiedy będą mogli korzystać z podwyższonego limitu.

Podniesienie limitu uzyskało akceptację Narodowego Banku Polskiego, a także zostało uzgodnione z uczestnikami ekosystemu bankowego. Działanie Visa to odpowiedź na prośbę KNF (Komisji Nadzoru Finansowego) oraz ministra finansów, którzy postulowali zwiększenie limitu płatności bezdotykowych bez PIN-u. W wymiarze praktycznym ma to ograniczyć kontakt fizyczny z klawiaturą, na której mogą pozostawać zarazki, a co za tym idzie - zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

