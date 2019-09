Vivaldi 2.8 – nowa wersja juz dostępna

Dzięki zróżnicowanym funkcjom, od nawigacji gestami myszy do grupowania kart, Vivaldi zyskał już reputację realnej alternatywy dla przeglądarek na komputery. Co nowego w edycji 2.8?

Solidny fundament przeglądarki Vivaldi to zapewnienie dostosowania funkcji do swoich potrzeb. Najważniejszą wiadomością jest oczywiście to, że możesz Vivaldiego zabrać ze sobą wszędzie – swoje zakładki, własne Szybkie Wybieranie, zapisane hasła, autouzupełnianie, historię (tylko wpisanych adresów URL), notatki. Funkcja Vivaldi Sync pozwala synchronizować dane przeglądania między instalacjami Vivaldi na innych urządzeniach oraz Vivaldim na Androida. Oprócz tego w nowej wersji możesz spodziewać się dalszych usprawnień, które poczujesz, poruszając się po programie.

Vivaldi 2.8 - lista zmian:

dodanie klawisza nawigacji do menu zakładek

możliwość ustalenia szerokości kolumn

zmiana grafiki klawiszami Ctrl+Alt+Shift+I

ulepszenie mechanizmu blokowania reklam w oknie prywatnym

pojawia się ostrzeżenie w momencie kasowania profilu aktywnego użytkownika

wprowadzono prostszy interfejs przy crashu

zaktualizowano silnik Chromium do wersji 77.0.3865.78

Poprawiono również zauważone błędy, związane z paskiem adresu, sterowaniem klawiszami, a także tworzeniem zakładek.

Vivaldi 2.8 możesz pobrać z tej strony.