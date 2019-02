Vivaldi wprowadza automatyczne grupowanie kart, usprawnia pasek adresu i inne elementy przeglądarki

W dniu dzisiejszym przeglądarka Vivaldi przedstawia pierwszą aktualizację w roku 2019 – Vivaldi 2.3 – wprowadzającą automatyczne grupowanie kart. Aktualizacja zawiera ponadto nowe sposoby dostępu do stron w pasku adresu oraz ogólne ulepszenia, które pomogą użytkownikom w szybszym przeglądaniu sieci.

Automatyczne grupowanie powiązanych kart

Jeśli chodzi o zarządzanie kartami, grupowanie kart w przeglądarce Vivaldi wyróżnia się na tle konkurencji. Umożliwia ono użytkownikom zgrupowanie kilku kart, poprzez przeciągnięcie jednej nad drugą. To świetny sposób na utrzymanie porządku w oknie przeglądarki i uniknięcie konieczności przeszukiwania dziesiątek malutkich kart w celu znalezienia tej jednej, która nas interesuje. Użytkownicy, w zależności od własnych preferencji, mogą stworzyć kilka grup kart i nadać każdej z nich nazwę, ułatwiającą ich identyfikację w porównaniu do samych miniaturek. Użytkownicy mogą ponadto przyklejać, przenosić, hibernować czy wyciszać karty w razie potrzeby.

Vivaldi 2.3 wprowadza intrygujący sposób automatycznego grupowania powiązanych ze sobą kart. Opcja ta może zostać włączona w opcjach przeglądarki: Ustawienia > Karty > Położenie nowych kart > „Jako grupę kart wraz z kartami powiązanymi”. Po jej włączeniu, każdy link otwarty z aktywnej karty zostanie dodany do grupy kart. Ten automatyczny sposób grupowania kart pomoże użytkownikom jeszcze bardziej zorganizować ich czas w sieci.

„Obsługa kart w przeglądarce Vivaldi jest wyjątkowa. Żadna inna przeglądarka nie daje użytkownikom tak wielu możliwości zarządzania ich kartami. Automatyczne grupowanie kart jest doskonałym przykładem tego, w jaki sposób użytkownicy mogą okiełznać niezliczoną ilość informacji otrzymywaną podczas przeglądania sieci”, mówi Jon von Tetzchner, dyrektor generalny Vivaldi Technologies. „Nasza innowacyjność wynika z zaufania, jakim obdarzają nas użytkownicy. Oni na to zasługują”.

Usprawniony pasek adresu

Vivaldi podchodzi do paska adresu inaczej niż inne przeglądarki, w których często nieczytelna lista stron i wyszukiwań wyświetlana jest bez żadnego kontekstu. W przeglądarce Vivaldi to użytkownicy decydują, co chcą zobaczyć po rozwinięciu paska adresu – mogą dobierać do siebie różne typy wyników, w celu dopasowania ich do własnych preferencji i stylu pracy. Pasek adresu w przeglądarce Vivaldi daje użytkownikom precyzyjną kontrolę nad możliwością szybszego przemieszczania się po sieci, dzięki kategoriom podpowiedzi, takim jak zakładki, historia wpisanych adresów czy historia przeglądania.

Wraz z tą aktualizacją, użytkownicy mogą włączyć wyświetlanie najczęściej odwiedzanych stron, widocznych po rozwinięciu paska adresu. Te sugestie oparte są na indywidualnych nawykach przeglądania i są również widoczne w innych unikalnych funkcjach Vivaldi, takich jak panele www czy Szybkie wybieranie.

Opcja ta jest domyślnie wyłączona, jednak może zostać aktywowana w ustawieniach przeglądarki. Należy wybrać: „Ustawienia → Pasek adresu → Lista rozwijana pola adresu → Uwzględnij często odwiedzane strony”.

Sugestie wyszukiwania również pozwalają znaleźć konkretne strony, jednak w tym przypadku, wpisany tekst przesyłany jest do wybranej przez użytkownika wyszukiwarki. Fakt ten jest potencjalnym zagrożeniem prywatności, czego wiele osób często nie dostrzega. Vivaldi podchodzi do tej kwestii w unikalny sposób – sugestie wyszukiwania są domyślnie wyłączone i mogą zostać aktywowane indywidualnie dla poszczególnych wyszukiwarek.

Utrzymaj porządek wśród zrzutów ekranu

Wbudowane w Vivaldi narzędzie do przechwytywania zawartości ekranu pozwala użytkownikom na zapisanie dowolnej części strony w formie pliku graficznego. Wykonane zrzuty mogą zostać skopiowane do schowka lub też zapisane na komputerze.

Od teraz znalezienie i udostępnienie konkretnego zrzutu ekranu jest jeszcze prostsze dzięki nowej konwencji nazewnictwa plików. Dodatkowo, użytkownik może stworzyć swój własny wzór nazwy plików w Ustawieniach → Strony internetowe → Przechwytywanie ekranu → Szablon nazwy dla pliku ze zrzutem ekranu.

Kliknij tutaj, aby pobrać Vivaldi 2.3 w wersji 32-bit

Kliknij tutaj, aby pobrać Vivaldi 2.3 w wersji 64-bit