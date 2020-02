Vivo APEX 2020 - koncepcyjny smartfon z wbudowanym gimbalem na oficjalnym plakacie reklamowym

Najnowszy smartfon z Chin może zaoferować stabilizację obrazu rodem z gimbala.

Wróćmy na chwilę do stycznia 2019 roku, kiedy to chiński producent smartfonów Vivo zaprezentował koncepcyjny telefon APEX 2019. Minął rok, a Chińczycy przygotowują dla nas kolejnego koncepcyjnego smartfona, który zaoferuje bardzo osobliwe rozwiązania.

APEX 2019 posiadał szklaną konstrukcję typu unibody, wrażliwe na nacisk przyciski pojemnościowe oraz pełnoekranowy czytnik linii papilarnych. Vivo zdecydowało się także na usunięcie wszystko portów, przez co APEX 2019 ładowany był tylko i wyłącznie za pomocą ładowarki bezprzewodowej.

Kontynuacja serii APEX miała zostać zaprezentowana na tegorocznych targach Mobile World Congress 2020 w Barcelonie. Niestety wybuch epidemii koronawirusa spowodował, że targi, które miały rozpocząć się już w najbliższy poniedziałek zostały odwołane.

Vivo nie poinformowało jeszcze, kiedy APEX 2020 ujrzy światło dzienne, ale do sieci przedostały się kolejne informacje na temat nadchodzącego smartfona, który prawdopodobnie nigdy nie trafi do oficjalnej sprzedaży.

Reklama konceptu Vivo APEX 2020 została niedawno zauważona przez portal Android Police. Redaktor David Ruddock zauważył ją w Barcelonie, gdzie trwały przygotowania do odwołanych targów MWC.

Plakat reklamowy potwierdza, że APEX 2020 będzie pierwszym urządzeniem z systemem operacyjnym Android, które zaoferuje aparat umieszczony w wbudowanym gimbalu, co znacząco poprawi jakość nagrywanych materiałów wideo. Rozwiązanie to wyciekło do sieci wcześniej na nieoficjalnych renderach. Dzięki zdjęciom plakatu informacja ta została właśnie potwierdzona.

Ben Geskin udostępnił nieoficjalne rendery Vivo APEX 2020 na początku tego miesiąca. Widać na nich bezramkową konstrukcję oraz aparat główny o rozdzielczości 48 MP z wbudowaną stabilizacją optyczną rodem z gimbali.

Z tyłu poza głównym aparatem znajduje się dodatkowa matryca, która ma być teleobiektywem. Vivo zdecydowało się także na wygrawerowanie swojego logo oraz dopisku 5G. W chwili obecnej wygląd frontu pozostaje nieznany.

