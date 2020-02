Vivo APEX 2020 - premiera 28. lutego

Vivo za pomocą sieci społecznościowej Weibo poinformowało o dacie premiery swojego "smartfona koncepcyjnego". Co może sprawić, że dobrze się sprzeda?

Vivo jak do tej pory nie prezentowało swoich modeli online, dlatego oficjalne przedstawienie APEX 2020 będzie pierwszym tego typu wydarzeniem w historii producenta. Jak na razie nie wiemy o nim dużo, nie było też zbyt wielu plotek i przecieków na jego temat. Te nieliczne mówiły o odświeżaniu ekranu 120 Hz, co potwierdza poniższy poster reklamujący wydarzenie. Wyświetlacz ma być pozbawiony notcha, a z tyłu znajdzie się okrągły bumper na obiektywy aparatu - jeden z nich to teleobiektyw peryskopowy. APEX 2020 ma być pierwszym smartfonem z Androidem, wyposażonym w stabilizację podobną jak w gimabalach, co ma umożliwić wykonywanie najlepszych zdjęć i filmów.

Niestety, nic nie wiemy na temat podzespołów. Vivo miało pierwotnie zaprezentować urządzenie na targach Mobile World Congress (MWC), ale jak wiemy - zostały one odwołane. Dlatego musimy poczekać jeszcze cztery dni na poznanie tego smartfona. Na dniach producent przedstawi także średniaka Vivo Z6. Ten model 5G, przeznaczony na rynek chiński, korzysta z procesora Snapdragon 765G oraz baterii 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 44W.

Źródło: PlayfulDrodid