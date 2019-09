Vivo Nex 3 bez przycisków - pierwsze wrażenia

Najnowszy flagowiec Vivo Nex 3 ma 5G, 64 MP aparat i najnowszy procesor Snapdragon 855 Plus. Zabrakło jedynie przycisków.

Spis treści

Vivo oficjalnie zaprezentowało swój najnowszy flagowy smartfon. Model Nex 3 posiada obsługę sieci 5G oraz charakteryzuje się ekranem który pokrywa 99,6 procenta panelu przedniego.

Źródło: techadvisor

Nowy wyświetlacz Waterfall FullView Display to w zasadzie zakrzywiony ekran Full HD+ wykonany w technologii POLED, który zawija się wokół boków telefonu aż do górnej oraz dolnej krawędzi.

Urządzenie wspiera HDR, a jasność maksymalna wyświetlacza wynosi 800 nitów. Nie zabrakło czytnika linii papilarnych wbudowanego w ekran i wyskakującej kamery.

Vivo Nex 3 jest pokazem możliwości producenta oraz pierwszym jego urządzeniem ze wsparciem dla sieci 5G. Nie zabrakło jednak innych, interesujących rozwiązań.

Smartfon został zaprezentowany w Szanghaju, a my mieliśmy okazję pobawić się nim przez chwilę jeszcze przed oficjalną premierą.

Oto nasze pierwsze wrażenia z użytkowania Vivo Nex 3.

Vivo Nex 3 - Cena i dostępność

Zamównienia przedpremierowe na Vivo Nex 3 zostały już uruchomione. Urządzenie pojawi się na półkach sklepowych już 21 września. Dostępne są trzy konfiguracje. Podstawowy model kosztuje 4998 RMB (około 700 dolarów), posiada modem 4G, 8 GB RAMu oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Pośrednia wersja wyceniona została na 5698 RMB (około 800 dolarów) i posiada modem 5G oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Topowy Vivo Nex 3 kosztuje 6198 RMB (około 880 dolarów) i jest wyposażony w aż 12 GB pamięci operacyjnej. Oczywiście posiada również modem 5G oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

W chwili obecnej nie wiadomo czy urządzenie zadebiutuje w Polsce. Nawet jego obecność w Stanach Zjednoczonych nie została jeszcze potwierdzona. W chwili obecnej wiemy, że urządzenie dostępne będzie na wybranych rynkach azjatyckich. Podczas premiery Vivo powiedziało, że prowadzi rozmowy z Europejskimi operatorami, ale firma nie jest jeszcze gotowa, aby wprowadzić model do sprzedaży poza Azją.

Źródło: techadvisor

Prawdopodobnie wszystkie osoby zainteresowane zakupem Vivo Nex 3 będą musiały zdecydować się na import smartfona z Chin.

Vivo Nex 3 - Wyświetlacz

Pierwszą rzeczą, która przyciąga wzrok po spojrzeniu na Vivo Nex 3 jest jego zakrzywiony ekran, który biegnie prawie aż do górnej i dolnej ramki, a po drodze zawija się na większą część boków. Krzywizna jest dużo większa, niż w Samsungu Galaxy Note 10.

Vivo jest na tyle dumne z wyświetlacza, że nadało mu nazwę. Waterfall FullView Display według producenta pokrywa aż 99,6 procent powierzchni panelu przedniego. Nie jesteśmy pewni, jak osiągnięto taki wynik. Górna i dolna ramka jest naprawdę mała, ale mimo wszystko wydaje się nam, że zajmuje znacznie więcej, niż 0,4 procenta powierzchni frontu.

Panel ma przekątną 6,89 cala i wykonano go w technologii POLED, co oznacza, że jest to plastikowa matryca OLED, którą można wyginać na etapie produkcji. Rozdzielczość wynosi 2256 x 1080 pikseli, a ekran wyprodukowany został przez Samsunga. Jakość jest bardzo dobra. Kolory są żywe, a producent informuje o 100 procentowym pokryciu sRGB. Dodatkowo jasność to aż 800 nitów. W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie zweryfikować parametrów technicznych ekranu, ale mimo to wyświetlacz wygląda rewelacyjnie.

Źródło: techadvisor

Zastosowanie krzywizn ma również wymiar praktyczny. Vivo zastosowało kilka funkcji programowych, które umożliwiają wykorzystanie zagiętych krawędzi. Zaliczają się do nich wizualizacja odtwarzanej muzyki lub wyświetlanie powiadomień, kiedy telefon leży ekranem w dół.

Oprogramowanie o nazwie Palm rejection dokłada wszelkich starań, aby zapobiec przypadkowemu dotykaniu wyświetlacza na krawędziach. W tym miejscu pojawia się jednak inny problem. Skoro wyświetlacz zajmuje praktycznie całe boki, a urządzenie jest duże to gdzie umieścić przyciski? Producent zastosował wbudowane pojemnościowe przyciski dotykowe, które symulują działanie przycisku zasilania oraz zwiększania i zmniejszania głośności. Całość sprzęgnięto z systemem sprężania zwrotnego, który informuje użytkownika, że przycisk został wciśnięty.

Technologia ta została zaprezentowana w prototypowym, koncepcyjnym modeli Apex 2019. Teraz została umieszczona w smartfonie, który pojawi się w sprzedaży. Po nauczeniu się, gdzie trzeba trafić, aby wywołać interakcję (na wyświetlaczu wyświetlane są wskazówki) całość jest bardzo prosta w użyciu i działa zaskakująco dobrze. Na prezentacji pojawiły się głosy, że rozwiązanie to nie będzie działać w rękawiczkach oraz na mrozie. Również na tą niedogodność producent przygotował rozwiązanie. Nex 3 posiada również mały fizyczny przycisk zasilania umieszczony wzdłuż górnej krawędzi telefonu.

Tył wygląda prawie tak samo dobrze, jak przód. Wykonany został z odblaskowego szkła. Klienci mogą wybrać dwa warianty wykończenia: Liquid Galaxy oraz Glowing Night. W zasadzie są to odpowiedniki srebrnego raz czarnego koloru.

Vivo Nex 3 - Aparat

Vivo posiada aparat, który podobnie, jak wyświetlacz wyprodukowany został przez Samsunga. Koreański gigant dostarcza również 64 MP sensor aparatu, który jest głównym obiektywem w trzy matrycowej konfiguracji, która znajduje się na pleckach.

Źródło: techadvisor

Nie mieliśmy czasu dokładnie przetestować aparatów, ale zrobiliśmy kilka zdjęć, które wyglądają bardzo dobrze. Zaimponowało nam odwzorowanie kolorów oraz ilość szczegółów. Główny obiektyw uzupełniany jest przez 120 stopniowy obiektyw szerokokątny oraz teleobiektyw z 2 krotnym zoomem optycznym. Pomocnicze aparaty mają rozdzielczość 13 MP każdy.

Aplikacja aparatu zaszyta w oprogramowaniu Vivo Nex 3 posiada typowe funkcje AI oraz tryb nocny, ale nie mieliśmy okazji ich przetestować.

Aby zamontować ekran pokrywający niemalże cały front Vivo podobnie, jak inni producenci musiało zastosować wysuwany moduł z aparatem do selfie. Zastosowano 16 MP kamerkę, która posiada własną lampę błyskową. Jako opcja podobnie, jak w Xiaomi wysuwaniu modułu towarzyszy dźwięk. Można to na szczęście wyłączyć.

Vivo Nex 3 - Specyfikacja i funkcje

Z całym zamieszaniem wokół wyświetlacza i aparatów można by pomyśleć, że Vivo zapomniało o reszcie specyfikacji technicznej. Nic bardziej mylnego. Przedsiębiorstwo poszło na całość i stworzyło ultra wydajny smartfon.

Moc obliczeniową zapewnia najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 855 Plus, który jest obecnie najpotężniejszym układem dla smartfonów z Androidem. Do pomocy ma od 8 GB do 12 GB pamięci operacyjnej i 128 GB lub 256 GB pamięci masowej UFS 3.0. Taka konfiguracja sprawia, że urządzenie działa bardzo szybko i powinno bez problemów poradzić sobie z najbardziej wymagającymi czynnościami.

Bateria ma pojemność 4500 mAh i według producenta starczy na jeden lub dwa dni pracy. Naszym zdaniem ze względu na duży, zagięty ekran smartfon trzeba będzie ładować codziennie. Z szybką 44 W ładowarką nie powinno być to zbytnio uciążliwe. Szkoda, że w tak innowacyjnym urządzeniu zabrakło ładowania bezprzewodowego. Vivo Nex 3 nie jest również wodoodporny. W specyfikacji technicznej na próżno szukać jakiejkolwiek wzmianki o certyfikacie IP53/IP67/IP68.

Źródło: techadvisor

Na szczęście nie zapomniano o NFC, Bluetooth 5.0 oraz modemie 5G oferowanym jako opcja. Vivo Nex 3 dostosowany jest do Europejskiej infrastruktury 5G opartej o widmie 6 GHz. Smartfon nie będzie kompatybilny z siecią 5G opartą o technologi mmWave, która jest szczególnie popularna w Stanach Zjednoczonych.

Jedynym elementem, który jest niedopracowany i odstaje od reszty jest oprogramowanie. Vivo Nex 3 dostarczany jest z systemem Android 9.0, a nie najnowszym 10. Całość uzupełnia nakładka Funtouch OS, która podczas użytkowania nie jest tak zabawna, jak wskazywałaby na to nazwa. To typowa chińska modyfikacja systemu. jest ciężka, niezręczna, niewygodna w użyciu i mocno odbiega od wyglądu systemu Android, do którego przyzwyczajeni są europejscy użytkownicy.

Vivo Nex 3 - Podsumowanie

W chwili obecnej nie mamy wiele do zarzucenia Vivo Nex 3. Przed premierą mieliśmy bardzo mieszane uczucia i myśleliśmy, że to smartfon na pokaz. Na szczęście w rzeczywistości Vivo Nex 3 to bardzo ciekawy smartfon z wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami, które nie utrudniają użytkowania. Szkoda, że urządzenie nie jest dostępne w Europie, ponieważ Nex 3 posiada prawie wszystko, czego można oczekiwać od flagowego smartfona. Brakuje jedynie elementów, które nie są dostępne w większości chińskich smartfonów. Mowa o bezprzewodowym ładowaniu i wodoodporności.

Źródło: techadvisor

Vivo Nex 3 - Specyfikacja techniczna