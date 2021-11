Vivo Watch 2 z premierą już w 2022 roku?

Vivo ogłosiło swój pierwszy smartwatch, trafnie nazwany Vivo Watch, we wrześniu ubiegłego roku. Zegarek ma zamiar dostać następcę - Vivo Watch 2. Zegarek ten pojawił się na stronach internetowych certyfikacji i w przeciekach. Zdjęcia pokazują trzy rendery drugiej generacji smartwatcha od Vivo, wskazując na zbliżającą się premierę.

Rendery nie tylko dają nam pogląd na projekt, ale także pokazują niektóre z funkcji nadchodzącego smartwatcha. Niektóre z nich obejmują monitorowanie tętna, wbudowany GPS, a także licznik kroków. Rendery pokazują również, że urządzenie będzie posiadać obsługę połączeń głosowych. Potwierdzałoby to poprzednie plotki, według których Vivo Watch 2 ma oferować funkcję e-SIM.

Vivo WATCH 2 Official 1st Look



Via: Digital Chat Station



Round OLED dial Display

eSIM support With Independent eUICC Chip

501mAh battery (Rated)

GPS GLONASS

NFC

Bluetooth 5.1

Support Voice Calling

More application adaptations#VivoWatch2 #Vivo https://t.co/yEowuATxue pic.twitter.com/AVOGjDhONG