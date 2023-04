Vivo X Flip pozuje na pierwszych zdjęciach! Galaxy Z Flip 4 i OPPO Find N2 Flip mogą przegrać konkurs piękności

Konkurencja na rynku składanych smartfonów o kompaktowych rozmiarach robi się coraz bardziej zacięta.

Przez wiele lat użytkownicy, którzy chcieli zamienić swój klasyczny telefon na urządzenie z elastycznych ekranem, byli skazani głównie na serię Z Flip/Fold od Samsunga. Powodem takiego stanu rzeczy była, przede wszystkim, szeroka dostępność flagowców koreańskiego producenta oraz optymalny stosunek ceny do jakości. Jeszcze w 2022 roku największym oponentem Z Flipa 4 była składana Motorola RAZR 2022, która wiele rzeczy robiła lepiej od niego, ale jednocześnie zadebiutowała w cenie wynoszącej niemalże 6000 zł.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy na rynek trafił OPPO Find N2 Flip. Ten kompaktowy składak mocno namieszał w branży mobile i stanowi obecnie jedną z najciekawszych alternatyw dla urządzeń Samsunga. Wygląda jednak na to, że grono telefonów składanych horyzontalnie poszerzy się o kolejnego gracza, którym ma być Vivo X Flip. Do sieci trafiły już pierwsze zdjęcia, ukazujące prawdopodobnie sesję zdjęciową do materiałów promujących smartfona.

Pierwszym elementem, który momentalnie rzuca mi się w oczy na powyższej fotografii, jest duża wysepka z obiektywami. W przeciwieństwie do swoich konkurentów, Vivo wydzieli osobne miejsce na aparaty i umieści jest na okrągłym polu. Trudno powiedzieć, które rozwiązanie jest bardziej estetyczne, ale z całą pewnością chińska marka wyróżni się na tle innych modeli. Na pleckach widać również spory ekran zewnętrzny, zajmujący mniej więcej połowę górnej klapki urządzenia. Nie znamy jeszcze jego dokładnych wymiarów, ale wygląda on na zdecydowanie większego niż w Galaxy Z Flipie od Samsunga.

OPPO Find N2 Flip oraz Galaxy Z Flip 4 Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Wśród wstępnych przecieków znalazły się również informacje na temat procesora, który zostanie wykorzystany do konstrukcji X Flipa. Tym chipsetem ma być Snapdragon 8 Plus Gen 1, czyli ta sama jednostka, którą spotkacie w składakach Samsunga oraz wielu klasycznych modelach innych producentów (np. Xiaomi 12T Pro czy Motorola Edge 30 Ultra). Wszystko wskazuje więc na to, że rynek kompaktowych składanych smartfonów wzbogaci się wkrótce o kolejnego, poważnego gracza.