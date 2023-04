Vivo X Fold 2 zadebiutował na rynku! Czy Galaxy Z Fold 4 ma się czego obawiać?

Nowy składany smartfon trafi wkrótce do sprzedaży, choć niestety nie wiemy czy pojawi się w oficjalnej dystrybucji poza swoim rodzimym rynkiem.

Rynek składanych smartfonów dzieli się na dwa główne obozy:

małe kompaktowe urządzenia pokroju OPPO Find N2 Flipa czy Galaxy Z Flipa,

duże smartfony z ekranami, które po rozłożeniu przypominają rozmiarem tablet.

W pierwszym przypadku, jako europejscy użytkownicy, mamy naprawdę spory wybór. W sklepach dostępny są nie tylko - wspomniane wcześniej - składaki od OPPO oraz Samsunga, ale i genialna Motorola RAZR 2022. Niestety nieco gorzej sytuacja wygląda w przypadku dużych flagowców, których ekran rozkłada się wertykalnie. Vivo X Fold 2 na ten moment również ominie nasz rodzimy rynek, a szkoda, bo to genialny smartfon.

Zacznę może od serca każdego urządzenia, czyli procesora. Model X Fold 2 został oparty na Snapdragonie 8 Gen 2, czyli najmocniejszym obecnie chipsecie marki Qualcomm. Dokładnie ta sama jednostka została wykorzystana przy konstrukcji takich flagowców konkurencji jak: Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 13 Pro czy OnePlus 11. O wydajność urządzenia dba również 12 GB pamięci RAM, a więc ponownie ilość, którą znajdziecie w topowych smartfonach innych producentów.

Zobacz również:

Źródło: Vivo

W tym miejscu chciałbym przejść do ekranów, czyli właściwie jednego z najważniejszych elementów w składanych smartfonach. Vivo X Fold 2 - podobnie jak Galaxy Z Fold 4 czy OPPO Find N2 - posiada dwa wyświetlacze. Pierwszy z nich to ekran główny, z którego użytkownicy będą korzystali na co dzień (6.53-cala), a drugi to rozkładany panel o przekątnej 8.03-cala.

Vivo X Fold 2 / Rozmiar ekranu po rozłożeniu: 8.03 - cala

Galaxy Z Fold 4 / Rozmiar ekranu po rozłożeniu: 7.6 - cala

Wyświetlacz został oczywiście wykonany w technologii AMOLED i oferuje szybkie odświeżanie obrazu na poziomie 120 Hz. Niestety brak jak na razie informacji ze strony producenta na temat ewentualnego debiutu urządzenia poza chińskim rynkiem. Obawiam się, że X Fold 2 będzie jak OPPO Find N2 i również nie zawita do polski (pomimo tego, że Find N2 Flip jest dostępny w oficjalnej polskiej dystrybucji).