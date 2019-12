Vivo X30 oraz Vivo X30 Pro 5G wchodzą na rynek

Choć marka Vivo nie jest w Europie tak popularna, jak najwięksi gracze, warto zwrócić uwagę na premierę jej dwóch najnowszych smartfonów. Zobacz, jakie mają specyfikacje!

Vivo X30 i Vivo X30 Pro 5G wyposażono w wyświetlacze Super AMOLED o przekątnej 6,44", pokazujące obraz w rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. Ich maksymalna jasność to 1200 nitów. Wyświetlacz zajmuje 100% powierzchni - aparat przedni znajduje się w otworze w prawym, górnym rogu. Korzysta z matrycy 32 Mpix. Vivo X30 Pro 5G ma cztery obiektywy aparatu tylnego - główny 64 Mpix, peryskopowy to 13 Mpix, teleobiektyw 32 Mpix, oraz szerokokątny 8 Mpix. Vivo X30 ma trzy obiektywy - zabrakło tam peryskopowego. Pod obudową znajdziemy te same podzespoły: procesor Exynos 980 (w przypadku Pro ma on dodatkowo modem 5G), 8GB RAM, 128 lub 256 GB pamięci (bez opcji rozszerzenia), baterię 4350 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 33W. Oba modele działają pod kontrolą systemu Android 9.0 z autorską nakładką producenta - FuntouchOS 10.0.

Vivo X30 Pro 5G

Vivo X30 i Vivo X30 Pro 5G dostępne są w kolorach: srebrnym, czarnym oraz brzoskwiniowym. Ceny prezentują się następująco:

Vivo X30 w wersji 8GB RAM + 128GB pamięci – 3298 juanów (ok. 1800 zł)

Vivo X30 w wersji 8GB RAM + 256GB pamięci – 3598 juanów (ok. 2000 zł)

Vivo X30 Pro 5G w wersji 8GB RAM + 128GB pamięci - 3998 juanów (ok. 2200 zł)

Vivo X30 Pro 5G w wersji 8GB RAM + 256GB pamięci - 4298 juanów (ok. 2350 zł)

Aktualnie można zamówić te telefony w Chinach. Dzisiaj rozpoczęła się przedsprzedaż, a pierwsi użytkownicy otrzymają swoje egzemplarze 24 grudnia.