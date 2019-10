Vivo X30 - smartfon z 5G pojawi się w grudniu

Miesiąc temu Vivo poinformowało o nawiązaniu współpracy z Samsungiem, czego celem miało być stworzenie smartfona z 5G z procesorem Exynos 980. Będzie to prawdopodobnie model Vivo X30.

Wiadomość ta dostała się co sieci dzięki przeciekom w chińskich sieciach społecznościowych. Według nich X30 ma być następcą X27, a Vivo zaprezentuje go w grudniu. Urządzenie posiada wyświetlacz pozbawiony notcha, co może sugerować wysuwany aparat przedni, a z tyłu aparat z trzema obiektywami. Pod obudową znajdzie się procesor Samsung Exynos 980, stworzony w procesie technologicznym 8nm, mający zintegrowany modem 5G. Nie pojawi się żadna wersja z obsługą 4G. W przeciekach pokazywana jest hala producenta, z wielkimi reklamami tego modelu na ekranach, jednak brak informacji o jakiejkolwiek specyfikacji - poza wymienionym procesorem i obsługą 5G.

W lipcu b.r. Vivo zastrzegło nazwę handlową X30, a pogłoski mówią, że smartfon wejdzie do sprzedaży pod koniec roku. Prawdopodobnie najpierw wyłącznie na rynku chińskim, a dopiero potem nastąpi jego ekspansja globalna. Warto również dodać, że procesor Exynos 980 ma osiem rdzeni: dwa Cortex-A77 z taktowaniem 2,2 GHz oraz sześć Cortex-A55 z taktowaniem 1,8 GHz. Procesor potrafi obsłużyć sensor 108 Mpix, pamięć LPDDR4x RAM oraz umożliwia osiągnięcie rozdzielczości 3360×1440 pikseli.