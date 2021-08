Vivo X70 Pro+ jak Mi 11 Ultra! Zobacz pierwsze rendery!

Najmocniejszy wariant tegorocznego flagowca vivo może posiadać dodatkowy ekran z tyłu!

Wczoraj przedstawialiśmy wam pierwsze informacje oraz grafiki prezentujące najnowsze flagowce chińskiego producenta, czyli vivo X70 oraz vivo X70 Pro. Dziś natomiast pojawiły się detale poświęcone najmocniejszej pozycji z całej serii, czyli modelowi X70 Pro Plus.

Grafiki prezentujące nowe urządzenie możecie zobaczyć poniżej:

Podobnie jak w przypadku poprzednich urządzeń, także i tutaj źródłem informacji i grafik 5K jest Steve Hemmerstoffer, który na Twitterze publikuje jako @OnLeaks. We współpracy z portalem pricebaba.com opublikowali dzisiaj pierwsze szczegóły poświęcone najbardziej zaawansowanemu wydaniu flagowca vivo.

Tym co wyróżnia go najbardziej od swoich zapewne tańszych braci to posiadanie małego wyświetlacza umieszczonego na pleckach urządzenia, tuż obok wyspy z aparatami. Podobne rozwiązanie zastosował już wcześniej inny chiński producent, czyli Xiaomi, w swoim Mi 11 Ultra oraz Samsung w składanych Galaxy Z Flip. W chwili obecnej nie dysponujemy jeszcze dokładnymi informacjami dotyczącymi aparatów, jednak widzimy, że w ogromnej wyspie znajdują się cztery obiektywy oraz lampa LED.

Model V70 Pro Plus posiada zakrzywiony ekran o przekątnej 6,7 cala, oferujący rozdzielczość FullHD+. Jest on więc większy od tych w modelach X70 oraz X70 Pro - tam będzie to 6,5 cala. W górnej części wyświetlacza znajdzie się centralnie umieszczony notch z przednim aparatem. Pod ekranem znajdzie się też miejsce na czytnik linii papilarnych.

Spodziewamy się, że smartfon będzie wyposażony we flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 888, sparowany z 8/12 GB pamięci RAM. Będzie pracował pod kontrolą Androida 11 i zakładamy, że będzie posiadał nakładkę FunTouch OS 11.1. Nie posiadamy jeszcze informacji dotyczących pojemności baterii, jednak dokumenty z chińskiej bazy certyfikacyjnej CCC sugerują, że telefon będzie wspierał szybkie ładowanie 65 W. Urządzenie mierzy 164.8 x 75.5 x 9mm (11.3 mm z wyspą z aparatami).

Premiera nowej linii flagowych smartfonów vivo ma odbyć się we wrześniu.

