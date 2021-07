Vivo X70 Pro - premiera szybciej niż zakładaliśmy?

Chiński producent może zaprezentować najnowsze flagowce już we wrześniu!

Ostatnia seria flagowych smartfonów Vivo: X60, pojawiła się na rynku w grudniu 2020 roku. Naturalnym wydaje się więc, że pod koniec tego roku będziemy mogli zobaczyć jego następcę, czyli zapowiadane telefony z rodziny Vivo X70. Dwa z nich otrzymały rzekomo certyfikaty CCC (China Compulsory Certification). W bazie danych pojawiły się z numerami modeli V2130A oraz V2134A.

Portal 91mobiles sugeruje jednak, że ich premiera nastąpi jeszcze szybciej. Zdaniem dziennikarzy seria Vivo X70 pojawi się na rynku już we wrześniu! Mówią oni co prawda o swoim rodzimym rynku, czyli Indiach, jednak możemy zakładać, że flagowiec w tym samym czasie pojawi się na całym świecie. Nowa linia flagowców ma składać się z trzech modeli: Vivo X70, X70 Pro oraz X70 Pro Plus. Możemy więc zakładać, że model X70 Pro Plus będzie najmocniejszym z całej rodziny.

Zobacz również:

Wersja X70 Pro ma kosztować na tamtejszym rynku 50000 rupii indyjskich, co równa się około 2600 złotych. Jest to o blisko 1000 złotych mniej, niż przyjdzie nam obecnie zapłacić za Vivo X60 Pro w polskich sklepach. Za najmocniejszy model X70 Pro Plus mieszkańcom Indii przyjdzie zapłacić natomiast 70000 rupii, czyli około 3600 złotych.

Źródło tych informacji nie podało portalowi żadnych danych dotyczących specyfikacji technicznej nadchodzących urządzeń. W ostatnich tygodniach pojawiły się jednak pierwsze przecieki, z których mogliśmy dowiedzieć się o niektórych podzespołach Vivo X70. Chiński producent ma kontynuować współpracę z Zeiss, możemy więc spodziewać się świetnej optyki w aparacie. Dodatkowo kamera ma posiadać pięcioosiową stabilizację obrazu, więc byłby to pierwszy smartfon wyposażony w tak zaawansowaną technologię. Obecny model - X60 Pro - posiada wbudowany gimbal, odpowiadający za stabilizację obrazu, jednak wygląda na to, że jego następca pójdzie o krok dalej.

Inne przecieki mówiły nam także o baterii najmocniejszej smartfona. Ma ona mieć pojemność 4500 mAh oraz dać możliwość szybkiego ładowania 66 W. Pozostałe wersje mają otrzymać ładowarkę 44 W. Chiński producent ma wykorzystać ekran AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i rozdzielczości FullHD+. Byłby to więc taki sam ekran, jaki znajduje się w Vivo X60 Pro. Jedyną różnicą będzie przeniesienie kamery ze środka wyświetlacza na jego lewą stronę. Za pracę urządzenia ma odpowiadać procesor Qualcomm Snapdragon 888.

Żródło: 91mobiles