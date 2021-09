Vivo X70 oficjalnie! Są też złe wieści dla chętnych w Polsce

Chiński producent oficjalnie ogłosił dziś premierę najnowszej linii flagowych urządzeń. Polscy fani marki będą jednak rozczarowani.

W niecały rok po debiucie serii X60, w tym także modelu X60 Pro, vivo prezentuje kolejną generację swoich flagowych smartfonów, tym razem X70. W jej skład wchodzą trzy urządzenia: vivo X70, X70 Pro oraz X70 Pro+. To były te dobre wiadomości. Zła jest taka, że poza Chinami zapewne pojawi się jedynie wariant X70 Pro, podobnie jak miało to miejsce w przypadku urządzeń, które na rynku pojawiły się pod koniec 2020 roku.

A szkoda, ponieważ najbardziej zaawansowany model, czyli vivo X70 Pro+ charakteryzuje się kapitalnymi parametrami technicznymi, które w teorii pozwolą mu walczyć jak równy z równym z innymi topowymi modelami z 2021 roku. Vivo ponownie zdecydowało się na zastosowanie wbudowanego gimbala. O ile wersje X70 i X70 Pro posiadają to rozwiązanie w aparacie głównym, to ich największy brat posiada tą technologię stabilizacji obrazu przy wszystkich czterech obiektywach. Kontynuowana jest także współpraca z firmą Zeiss, więc aparat będzie posiadał znane z wcześniejszych modeli rozwiązania w kwestii optyki oraz dodatkowe funkcje aparatu.

Vivo X70 Pro+ będzie napędzane przez flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 888+ z modułem 5G. Ekran to matryca WQHD+ AMOLED o przekątnej 6,8 cala, częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz częstotliwości próbkowania 240 Hz.

Główny obiektyw aparatu to 50MP sensor ISOCELL GN1 Samsunga. Dodatkowe obiektywy to 48 MP ultraszerokokątna jednostka IMX598 Sony, obie posiadające wbudowany gimbal. Wspierają je 12 MP aparat do zdjęć portretowych oraz 8 MP peryskopowy sensor z 60-krotnym zoomem. Te dwa obiektywy posiadają systemy OIS. W przednim ekranie znalazło się miejsce na kamerę do selfie o 32 MP rozdzielczości.

vivo X70 Pro Fot. vivo

W Polsce zapewne pojawi się jego uboższa wersja, czyli model X70 Pro. Charakteryzuje się zakrzywionym ekranem AMOLED o przekątnej 6,56 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Za odpowiednio wydajną pracę odpowiedzialny jest procesor MediaTek Dimensity 1200. Nieco słabsze parametry posiadają także aparaty: główny obiektyw 50 MP z gimbalem, 12 MP obiektyw ultraszerokokątny, 12 MP obiektyw portretowy oraz 8 MP telefoto. Z przodu znajdziemy taki sam 32 MP aparat. Telefon wspiera szybkie ładowanie 44 W i posiada baterię o pojemności 4450 mAh.

Bazowy X70 posiada jedynie trzy aparaty z tyłu. Zabraknie w nim obiektywu telefoto.

Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że poza Chinami będzie dostępny jedynie model X70 Pro. Jego ceny na rynku chińskim zaczynają się od 4500 yuanów, czyli ok. 2500 złotych.

